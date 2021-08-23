禁蒙面法實施起衝突｜5男女否認暴動　警方指有被告曾投擲汽油彈

前年10月6日，《禁蒙面法》實施後翌日，灣仔爆發嚴重衝突，逾20人被捕。當中3男2女被控以暴動及違反《禁止蒙面規例》罪，案件今(23日）由區域法院移師至西九龍法院開審，其中一名女被告承認違反《禁蒙面法》，但否認暴動罪與其他被告一同受審。控方指眾被告當日裝備齊全出現在案發現場，在被截停時均有逃走及掙扎的行為，更有警員指首被告曾投擲汽油彈。



17歲女生認蒙面

五名被告：15歲林姓少年、17歲姓李女學生、蘇雅賢（20歲，女，香港浸會大學持續教育學院二年級學生）、謝兆雄（22歲，學生）及陳樂燊（25歲，結他老師），同被控於2019年10月6日在灣仔軒尼斯道，連帶其他不明人士參與暴動，並在無合理權限或辯解而使用可能阻止識辨身份的蒙面物品。當中只有李承認使用蒙面物品罪。

控方指當日有500人集結

控方在開案陳詞指，當日下午5時許起，已有逾500人在軒尼詩道一帶集結及與警方對峙，有示威者投擲汽油彈、縱火、掘及投擲磚塊、拆毀鐵欄，及使用雜物堵路。過程中，愈來愈多示威者加入破壞鐵欄及收集磚塊，亦有兩名身穿反光衣的人士被汽油彈擊中。下午5時29分至5時42分期間，警方先後7次發出口頭警告、2次舉橙旗警告及1次舉黑旗警告，惟示威者依然沒有散去。警方遂展開驅散及拘捕行動，5名被告先後在軒尼詩道一帶被捕，其中首被告被指在早前曾向警方投擲汽油彈。

案件編號：DCCC1017/2020