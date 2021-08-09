4男女涉禁蒙面法後在牛頭角堵路　非法集結等罪成　囚4至10個月

前年《禁蒙面法》實施不久後，逾百人在牛頭角集結，期間並有人涉堵路等。4名在現場被捕的男女，早前被裁定非法集結及使用蒙面物品等罪成，案件今(9日)在觀塘法院判刑，裁判官稱雖然沒有證據證明4名被告曾使用暴力，但他們的行為嚴重阻塞交通，對道路使用者造成不便，受影響市民人數難以估計，故判4人入獄4至10個月。



4被告共涉項罪名

1男3女被告：陳松琛（21歲，男，精神科護士學生）、林恩鈴（26歲，女，電訊工程公司職員）、吳欣庭（22歲，女，商業數據分析碩士學生）及何俏朗（21歲，女，精神科護士學生），被裁定非法集結、蒙面、管有適合作非法用途的工具、管有物品意圖摧毀或損壞財產等罪成。

控罪指他們於2019年10月13日，在牛頭角地鐵站外參與非法集結，及在非法集結中使用蒙面物品；陳另被控管有300多條索帶及3支士巴拿；林則被控管有一罐打火機油、一卷鐵絲連一個扣、數十條索帶及一罐黑色噴漆。

遮蓋容貌企圖隱藏身份

裁判官鍾明新稱，案發時現場約有100至200人聚集，有人用垃圾桶及小巴站牌堵路，歷時約十數分鐘。雖然沒證據顯示4人曾用暴力，但他們的行為嚴重阻塞交通，對道路使用者造成不便，受影響市民亦難以估計。被告當時又遮蓋容貌企圖隱藏身份，逃避警方追捕。雖然沒證據顯示被告曾用涉案物品，但被告當時的裝束，明顯有需要時會使用該些物品。

3人有參與堵路

鍾官早前裁定陳、林、何有親自下手參與堵路，吳則在旁支持和鼓勵。鍾官認為吳的行為有助壯大聲勢，產生壯膽效應，所以其罪責與另外3人相若。他又稱，明白本案可能令被告們失去護士、會計師等專業資格，但認為必須判處阻嚇性刑罰。他以4個月監禁作非法集結罪及使用蒙面物品2罪的量刑起點；管有違法工具的的被告，則須另外服刑3至6個月，因此4人的總刑期分別為4至10個月不等。

案件編號：KTCC 633/2020