新冠肺炎｜醫學會籲防第五波疫情來襲　按酒店容量設來港外傭限額

疫情續肆虐全球，英美等地先後出現疫情反彈。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠警告，即使本地疫情近2個月明顯緩和，但第五波疫情可能隨時來襲，市民不能掉以輕心，並應盡快接種疫苗，該會同時提出4項建議予政府及社會各界人士，對於港府下周一（30日）起容許已接種疫苗外傭來港工作，該會另一傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，外傭已打針並於抵港後在指定酒店隔離21日，播毒風險相對低，但當局應考慮增加指定酒店數目，因應指定酒店容量，制訂來港限額。



香港醫學會呼籲市民仍不能掉以輕心，提出4項建議予政府及社會各界人士，並呼籲市民盡快接種新冠疫苗。（黃穎津攝）

籲高危場所工作人士盡快打針

香港醫學會建議，在高危場所工作市民，如機場及邊境員工，以及需要接觸大量易受感染人士的工作者，如老人及殘疾人士院舍、醫院、學校等職員，均需接種疫苗以保護自己及身邊人。」

為鼓勵上述人士接種疫苗，醫學會建議院舍、醫院及學校負責人安排便利措施，讓員工可於上班期間接種疫苗。在沒有本地爆發前提下，當個別醫院接種率達一定程度，陳以誠認為政府可考慮進一步放寬已完成接種疫苗探訪者名額。他稱：「放寬探訪限制對病人、長者身心健康有極大幫助，疫情下少溝通，病人會焦慮抑鬱，係好難好轉。」

陳以誠呼籲：「雖然唔係強制性，但希望喺高危場所工作嘅人士可以有dutiful vaccination。」（黃穎津攝）

復必泰防Delta引致重症住院有效率達96%

近日坊間有憂慮，指疫苗未必能有效抵禦Delta變種病毒，更有人希望等待第二代疫苗才考慮接種。曾祈殷強調，現有疫苗對變種病毒有一定保護作用，根據英國一項研究，兩劑復必泰疫苗預防Delta變種病毒所引起重症住院有效率為96%。

曾祈殷表示：「希望社會各界齊心接種疫苗，為自己、為香港醫療系統出一分力。」（黃穎津攝）

妮歌潔曼獲豁免檢疫惹爭議 曾祈殷：豁免應有咁少得咁少

對於奧斯卡金像影后妮歌潔曼日前來港拍攝美劇，劇組共5人獲港府豁免檢疫安排惹起爭議。曾祈殷促請政府應重新審視現時到港人士豁免檢疫安排，除查核該類人士抵港後行程外，亦應考慮他們的居住環境才發出豁免許可，「政府批豁免應有咁少得咁少，除非真係對香港經濟好重要。」

菲傭來港方面，曾祈殷認為，如來港外傭已接種疫苗，並持72小時內的核酸檢測陰性證明，抵港後再在指定酒店接受21天隔離，傳播病毒風險相對低，但當局應考慮增加指定酒店數目，因應指定酒店容量，制訂來港限額。

▼8月22日荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座封區▼



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▼8月20日起入境檢疫安排▼

