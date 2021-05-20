海外醫生｜張宇人批新方案多限制　醫學會引數據考試制度行之有效

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-20 11:02

政府提出修例設立「特別註冊」制度，放寬引入海外醫生門檻。醫學會會長蔡堅今天（20日）在電台節目指出，業界已表明反對修例，但政府卻繼續推行，他認為現時要求海外醫生考執業試是公平和有效做法，引用今年最新數據指，40%考生都通過到執業試，「唔係差嘅數字，點解唔用呢個方法？」 至於積極推動修例的立法會議員張宇人就批評，政府的方案限制仍多，建議不需只限香港永久居民、懂得說廣東話和英語的人，才能符合資格。張又建議，即使海外醫生不是就讀100間認可醫學院，只要工作資歷出色，應同樣能有機會受惠於新制度。

醫學會會長蔡堅認為現時要求海外醫生考執業試是公平和有效做法， (資料圖片)

醫學會會長蔡堅在港台節目《千禧年代》表示，業界已表明反對修例，但政府卻繼續推行，「政府要開個門咪開囉。」現時海外醫生若想回港正式執業，需在執業試取得合格成績，坊間有聲音指執業試太難考，故應免試引入海外醫生。

蔡堅引述今年最新一批考生成績，指有40%考生合格，英國9名醫生應考，當中8人合格，「唔係差嘅數字，點解唔用呢個方法？」他認為考試是最公平的做法。

食物及衞生局前天指，制訂100間認可醫學院名單時，會考慮院校教學語言，料課程以英文教學或屬基本。蔡堅就此提出質疑，他稱，今年最新一批海外醫生考生當中，來自德國、意大利、印度、尼泊爾，這四個國家的考生都100%取得合格成績，但這些地方未必用英語教學，「佢到時點評估？」

蔡續稱，來自澳洲的考生反而只有67%合格，反映即使該國醫學院水平高，但畢業生也未必「一定叻」，考試反而做到基本評估。他又引述曾考過執業試的醫生指，香港執業試難度，如同他們畢業前考試一樣。

醫學會︰憂單靠在職評核決定正式執業資格未夠全面

另一方面，蔡堅又質疑新方案僅以在職評核方式，判斷該名醫生能否有正式執業資格，不夠全面，例如腫瘤科醫生被捆綁於公營機構5年期間，在職評核只能評估到他在腫瘤科的表現，但他獲正式註冊後可私人執業，有機會遇到患糖尿病、高血壓的病人。他質疑一個專科醫生能否處理到普通科病人，擔憂有海外醫生能力不足，但在職評核也未能發現。

蔡堅續指，在新方案下，預計海外醫生在公營機構工作5年後，便可轉投私人市場，質問政府如有心挽留人手，為甚麼不檢討制度。但他認為，若捆綁醫生於公營機構更長時間，方案更會「趕客」，「如果今次放寬有100人嚟，我都好詫異，今時今日咁嘅香港都會嚟。」

張宇人批評政府的方案限制多，建議不需只限香港永久居民、懂得說廣東話和英語的人才能符合資格。（資料圖片／羅君豪攝）

張宇人︰市民毋須擔心海外醫生水準

自由黨的張宇人就批評，政府的草案只是行了「一小步」，認為不應只限香港人可適用，而應該包括香港人的子女。他稱，只限懂得說廣東話和英語的人才能符合資格，會令到可以來港的人減少。他又認為，即使海外醫生不是就讀100間認可的醫學院，只要工作資歷出色，例如在美國史丹福大學做醫生，應考慮給予他們機會來港。

被問到由何人去審視海外醫生的工作資歷，他稱，設立新機制不是問題，而且能夠回港的人不多，即使逐人審視其履歷也未必困難，認為市民毋須擔心海外醫生水準問題，因為在港工作的五年期間「好多人睇住佢做嘢」。

對於海外醫生在港工作時，不同機構的評核標準或不統一。張宇人就指，醫科生讀書時，醫學院也不是由同一班教授去評核醫科生，也無劃一標準，「呢個世界邊有劃一？」他批評有人雞蛋裏面挑骨頭。

至於引入更多海外醫生，是否就必定能縮短輪候時間？張認同，部分醫生或非從事臨床工作，但認為即使只是引入精神科醫生，也可提前診斷到精神科疾病的時間。