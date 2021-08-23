「影意志」不獲賽馬會創意藝術中心續約　藝術總監：須年底前遷出

電影《理大圍城》發行商「影意志」早前被藝發局終止年度資助，「影意志」藝術總監崔允信今日（23日）透露，「影意志」位於石硤尾賽馬會創意藝術中心的工作室不獲續約，最遲12月要交還，正物色新場地。

《香港01》正向賽馬會創意藝術中心查詢。



賽馬會創意藝術中心會為藝術家及藝文團體提供價格實惠的工作室及設施。（資料圖片）

因發行《理大圍城》遭終止年度資助

崔允信在Facebook表示，影意志不獲賽馬會創意藝術中心（JCCAC）續約，需要在12月遷出，正物色新場地，但估計即使搬到其他地方，都會比現時工作室細。他稱歡迎好友搬走工作室東西，「9月至12月呢4個月我哋會用盡呢個地方。」

「影意志」今年3月因發行紀錄片《理大圍城》遭建制派狙擊，藝發局其後終止對「影意志」的76萬元年度資助。藝發局主席王英偉在接受傳媒訪問時表示，相關決定由評審委員會、撥款委員會及藝發局大會一同決定，明言「希望不要讓別人覺得創作有美化暴動、分裂或顛覆國家政權的用意。」

「影意志」當時已發聲明，強調觀眾對電影有不同解讀和觀感，正、負評價只屬個人意見，惟《理大圍城》的藝術成就並非簡單一句「負面影響」便能概括。

《理大圍城》由「香港紀錄片工作者」執導，去年底獲得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節剪接獎。(發行商「影意志」FB圖片)

賽馬會創意藝術中心由香港浸會大學主導，藝發局和香港藝術中心為「策略夥伴」，獲香港賽馬會慈善信託基金資助，而民政事務局是其支援機構。賽馬會創意藝術中心網頁簡介指出，中心「致力支持文化藝術在香港的發展」，為藝術家及藝文團體提供價格實惠的工作室及設施。