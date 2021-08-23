「影意志」不獲賽馬會創意藝術中心續約　藝術總監：須年底前遷出

電影《理大圍城》發行商「影意志」早前被藝發局終止年度資助，「影意志」藝術總監崔允信今日（23日）透露，「影意志」位於石硤尾賽馬會創意藝術中心的工作室不獲續約，最遲12月要交還，正物色新場地。
《香港01》正向賽馬會創意藝術中心查詢。
因發行《理大圍城》遭終止年度資助
崔允信在Facebook表示，影意志不獲賽馬會創意藝術中心（JCCAC）續約，需要在12月遷出，正物色新場地，但估計即使搬到其他地方，都會比現時工作室細。他稱歡迎好友搬走工作室東西，「9月至12月呢4個月我哋會用盡呢個地方。」
「影意志」今年3月因發行紀錄片《理大圍城》遭建制派狙擊，藝發局其後終止對「影意志」的76萬元年度資助。藝發局主席王英偉在接受傳媒訪問時表示，相關決定由評審委員會、撥款委員會及藝發局大會一同決定，明言「希望不要讓別人覺得創作有美化暴動、分裂或顛覆國家政權的用意。」
「影意志」當時已發聲明，強調觀眾對電影有不同解讀和觀感，正、負評價只屬個人意見，惟《理大圍城》的藝術成就並非簡單一句「負面影響」便能概括。
賽馬會創意藝術中心由香港浸會大學主導，藝發局和香港藝術中心為「策略夥伴」，獲香港賽馬會慈善信託基金資助，而民政事務局是其支援機構。賽馬會創意藝術中心網頁簡介指出，中心「致力支持文化藝術在香港的發展」，為藝術家及藝文團體提供價格實惠的工作室及設施。