影意志就藝發局提早結束資助上訴：已履行合約條款　促交代原因

本地電影發行商「影意志影院」因曾發行反修例紀錄片《理大圍城》而遭建制派連番狙擊，藝術發展局更明言停止發放未來一年的資助，即是提早結束3年資助期。

影意志今（26日）發聲明，指已就此申請覆核，強調機構已履行合約，資助發行超過6部電影，又舉辦多個放映活動，不能理解當局批評其表現未如理想的指控，促請當局明確交代提早結束資助的原因，以及有關決定是否獲所有委員會一致通過。影意志又指，捲入政治風波的《理大圍城》的費用僅佔年度資助小部份，該片的利潤亦已全數撥入發行其他類型片目。



影意志今午在facebook發文指，機構在1997年成立至今，一直致力推動本地獨立電影，前年成為藝發局3年資助團體，惟機構上月29日接獲通知，有關資助提早於翌日完結，強調當局雖然有此權力，惟從未交代具體原因。

影意志：藝發區資助期間發行6部長、短片 已遵從合約條款

影意志強調，機構過去兩年一直盡力支持和發行本地獨立電影，在社會事件和疫情先後來襲下，仍成功舉辦「香港獨立電影節」和其他放映活動，並遵從與藝發局簽訂的合約條款，在資助期間發行逾6部長、短片，未能理解當局指稱的「在過去或現在的表現未如理想」的說法，機構已就此覆核審批如果，冀當局提供詳盡答覆。

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對於藝發局早前批評《理大圍城》對社會產生負面影響，並不適合再獲發資助，影意志強調，觀眾對電影有不同解讀和觀感，正、負評價只屬個人意見，惟《理大圍城》的藝術成就並非簡單一句「負面影響」便能概括，又透露該紀錄片至今已獲得逾10個國家的近15個電影節邀請，榮獲4項國際及本地獎項，本港放映時亦一票難求。影意志續指，《理大圍城》的費用僅佔年度資助的小部分，該紀錄片所得的利潤更已全數撥入其他類型片目的發行工作。

《理大圍城》由「香港紀錄片工作者」執導，去年底獲得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節剪接獎。(發行商「影意志」FB圖片)

影意志坦言，對當局重新批核資助不存厚望，但直言藝發局作為藝文界重要機構，有必要闡明其評審委員會、撥款委員會及藝發局大會是否全部一致通過停止資助，他們希望所有委員和評審都能觀看有關電影，直接提出對影意志的批評。

至於影意志未來的路，聲明強調會努力維持日常工作，一如以往以合法方式舉辦各類型的放映及交流活動，期待再次以本地優秀藝術引起大眾的關注及迴響，希望觀眾繼續留意他們的活動、支持其發行的本地獨立電影，以行動表達自己的立場，並再次感謝堅持不懈的藝術工作者和觀眾。