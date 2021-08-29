紅十字會向低收入家庭派發食物券　四人家庭每月可獲9000元資助

疫情下不少市民面對失業困境，香港紅十字會今年4月推出「齊饗樂」計劃，為低收入市民派發為期三個月的食物券。因首期計劃反應熱烈，項目將於今年9月再度「添食」，預計會有300個低收入家庭，近900人受惠。

紅十字會行政總裁蘇婉嫻指，現時阿富汗及海地均面臨危機，國際紅會正於當地盡力進行救援，現發出「2021海地地震緊急呼籲」，希望籌募善款，支援當地人道救援工作。



蘇婉嫻表示，紅十字會過去多於海外救災時派米派糧，「香港過去始終無乜大災，但新冠疫情真係影響民生，內部傾完就決定將海外救災經驗擺入本地。」紅會今年4月至7月，在港推行「齊饗樂」計劃，為低收入家庭提供為期三個月的食物券。有關計劃將在9月至11月推出第二期，由深水埗區轉移到油尖旺區、觀塘區及北區，將支援300個低收入家庭，預計900人受惠。

蘇婉嫻表示，紅十字會雖非扶貧機構，但疫情嚴峻。推行第一期計劃時，紅會為85個低收入家庭合共303人，提供約值206萬元的食物券，每人每日可獲價值75元的食物券，每個四人家庭，每月可獲約9,000元津貼。受助人憑券可到60多間指定餐廳或店鋪，換取等值食物。

負責食物券計劃的紅會人員，會先到區內視察合適的合作餐廳。蘇婉嫻說，過程中也擔心合作的餐廳，同樣在疫情下有壓力，幸得各餐廳仗義相助，形容對方十分有人情味。

海地7.2級地震救災工作遇疫情、颱風多重挑戰

除支援本地外，紅十字會亦致力派員到世界各地進行人道救援的工作。本月14日，海地發生黎克特制7.2級極淺層強震，造成至少1,400人死亡、接近7,000人受傷。蘇婉嫻表示，現時為當地的颱風季節，暴雨可能導致山洪暴發，地震亦令當地超過 7,000 座建築物倒塌，包括住宅、醫院和道路嚴重受損，令人道救援工作難以進行。

蘇婉嫻形容，海地正面臨多重災情，當地新冠病毒確診個案激增，社會經濟情況轉差及國內局勢不安，令當地居民生計受影響。紅十字會現正發出「2021海地地震緊急呼籲」，希望籌募善款，支援當地人道救援工作。

阿富汗形勢混亂 紅十字會以流動醫療車盡力救援

阿富汗現由塔利班重新掌權，蘇婉嫻表示，香港紅十字會一直與國際紅會保持聯絡，紅新月會亦一直有近1,800人，在當地救援。蘇婉嫻補充，當地8月中發生內戰後，每天近幾千人受槍傷，紅十字會每天收到約300宗緊急醫療求助個案，但各地交通網絡及醫療系統被毀及癱瘓，同時有斷電情況，加上個人安全考慮，種種因素令人道救援工作異常困難，紅十字會只能轉派流動醫療車盡力救援。