紅十字會拒任選委　表明不會參與政治選舉　去信政府要求除名

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-15 11:47

立法會大會將於本月26日審議《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，根據政府最新向立法會提交的文件，被指明為醫學及衞生服務界30名選委之一的香港紅十字會秘書長，和有份在同一界別中投票的香港紅十字會去信政府當局，表明不會參與政治選舉。當局安排由人體器官移植委員會主席取代紅十字會秘書長的選委席位。

政制及內地事務局指，紅十字會在5月6日去信食物及衛生局，表明該會強調使命和角色是提供人道服務，任何時候都不會參與政治、種族、宗教或意識形態討論，包括不會參加香港選舉。

政府另委人體器官移植委員會主席取代

當局稱尊重紅十字會的決定，但認為當然選委有重要性，根據三個因素：廣泛代表性、與界別有密切聯繫、奉行「愛國者治港」原則，決定改由人體器官移植委員會主席取代。

翻查資料，紅十字會贊助人為特首林鄭月娥，主席是蔡永忠。蔡永忠為香港會計師公會前會長，並獲委任多項公職。至於接替當然選委的人體器官移植委員會主席是黃幸怡，黃幸怡是美心食品有限公司的前顧問及法律總監、香港女律師協會前會長。她目前身兼多項公職，包括城市規劃委員會委員、競爭事務委員會委員、西九文化區管理局審計委員會增選成員等。