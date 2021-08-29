畢業生疫情搵工難　紅十字會推有薪實習計劃招募大學及中學畢業生

疫情令本港經濟受挫，畢業生在求職路上容易碰壁。紅十字會特別為剛考完文憑試的考生及大學畢業生，推出第二屆「人道實習生計劃2021」，提供為期6個月的有薪實習合約。

該計劃首屆實習生劉子傑，現時獲紅十字會聘為全職活動幹事。他稱，在實習過程中，獲不少得著，亦令他人生出現轉變。他在大學期間修讀環境科學，因工作產生興趣，決心攻讀社會工作碩士。



從首屆計劃中畢業的劉子傑經歷實習計劃後，在紅十字會擔任全職活動幹事，並計劃會攻讀社會工作學系的碩士。(黎倩婷攝)

計劃的首屆實習生劉子傑，現時為紅十字會全職活動幹事，負責為中、小學生舉辦各式活動。劉在大學期間，於環境科學系畢業，但在紅會實習時，令他重新找到自己的人生方向，實習計劃令他對社會工作産生興趣，將會將攻讀社工相關的碩士課程。

劉子傑說，在大學曾參與環境科學相關的實習工作，但發現自己不太適合。大學畢業後兩個月仍未找到工作，便嘗試參與紅十字會實習計劃的面試，「年輕咩都可以試吓」。劉表示，過去以為紅十字會主要負責呼籲市民捐血及做人道救援服務，加入後才發現紅會工作及服務比想像多元化及廣泛。劉子傑當時獲安排加入「青年領袖發展」團隊，主要為大學生傳遞各種人道價值及招募義工。

實習要變通 疫情下辦活動要變陣

劉子傑形容，由於工作主要面對大學生，剛畢業的身份，加上年紀相若，令他工作時得心應手，籌辦活動時，亦清楚大學生對甚麼主題有興趣。當結束人道實習生計劃後，劉選擇留在紅十字會出任全職工作，原因是基於一份感動及對青年服務興趣。他在實習期間，曾參與一項朋輩教育員訓練，訓練為期7天，不少參與的訓練員，本來有全職工作，但每天放工後仍願意幫忙，這份堅持令他為之感動。

因應疫情關係，實體活動已取消，但劉子傑說，團隊沒有因此停下來，將實體活動搬至網上進行，利用Zoom推出一系列的網上講座、工作坊等。他的團隊與少數族裔及無家者合作，讓大學生接觸社會上其他社群，「大學生少機會喺香港接觸到呢啲族群，佢哋係社會上比較需要幫助，面對新冠疫情佢哋嘅處境更加差。」

劉子傑說，最深刻的活動的是一個可促進社區共融的活動「疫記」，希望促進社會上眾人的理解與尊重。(相片由紅十字會提供)

劉子傑續說，留意到少數族裔因語言問題，吸收防疫資訊較慢，有時或因衞生意識不足，在疫情中受歧視。舉辦活動時曾拍片推動加強意識，影片劇情圍繞一個缺乏防疫知識的長者，遭受歧視情況，影片逐步將長者背後的苦衷反映，希望促進社會的理解與尊重，「希望大眾可以正視返成件事，理解唔同嘅人背後嘅一啲原因，而唔係直接批評。」

人道實習生計劃吸納年輕新血

近兩年青少年在疫情衝擊下，難以找到工作。紅十字會連續兩年推出人道實習生計劃，第二屆在今年9月至3月期間舉行，會為學員提供6個月的有薪合約。去年首屆計劃，共招聘20位應屆大學畢業生，月薪有15,000元，吸引近200人報名面試。

今年舉辦的第二屆實習計劃，會將其中10個名額，撥給應屆文憑試考生，共招募10名文憑試考生和10名應屆大學畢業生。紅十字會行政總裁蘇婉嫻表示，想為初出茅廬的年輕人提供「轉變」，而實習計劃亦是雙贏，相信實習生可為紅十字會，帶來更與時並進的意見。