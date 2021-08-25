群體免疫爆破　袁國勇：續清零爭全民接種　達成才開關與病毒共存

新冠肺炎何時了？專家一直提出要跟疫苗接種率掛勾，早前提出七成人打針便達群體免疫，但現時這個估算已經破滅。政府顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，Delta變種病毒令全球重新預測疫情走勢，認為市民應趁現時清零，適合的人盡應快接種疫苗，雖然以現時估算接種率要高達142.9%才可以達致群體免疫，反映疫苗已未能有效預防傳播，但仍然希望全民接種疫苗後可以開關、放寬社交距離措施與病毒共存。



▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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袁國勇、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦及港大微生物學系名譽講師趙晞揚共同在《明報》撰文，提到新冠病毒原始病毒株的基本繁殖率為2.5（即一人平均傳染2.5人），以復必泰疫苗有效率達95%計算，七成人打針便達致群體免疫。不過今年中Delta變種病毒出現，病毒株的基本繁殖率已經躍升至7，令復必泰疫苗效用跌至88%，群體免疫的要求亦上升到97.4%，而科興疫苗對Delta病毒的有效率近60%，需要更多人打針才可達群體免疫，估算要求高到142.9%。

病毒不斷變化疫苗不能有效預防傳播

文章提到接種率超過100%乍看違反常理，但其實是反映病毒株不斷變化，疫苗不能有效預防傳播，才令群體免疫門檻大增，「變成一個無法達到的空中樓閣」。事實上早期的動物實驗已經得悉，疫苗主要能預防重症，但無法有效阻止上呼吸道無徵狀感染，疫苗是保護體內不是體外，主要護肺，但未能減少上呼吸道病毒量，故傳染只減少但仍能持續，最近新加坡及美國的研究，指出接種疫苗後感染Delta病毒者，其早期鼻腔病毒量與無接種者相若，但病毒量下降之速度較快，故疫苗能縮短感染期。

清零與病毒共存兩個策略不矛盾

到底清零及與病毒共存，兩者更可取？袁國勇認為兩個策略並不矛盾，本港現階段要繼續清零，因為安老院舍接種率低過兩成、80歲人口只有約10%人接種第一針，香港人口又密集，汲取四波疫情經驗，「只需有一宗個案漏網，一瞬間便能出現大型社區爆發」，「清零之目標非為撲滅新型冠狀病毒病，而是爭取時間為全民接種疫苗。當外國不能實現清零，香港亦難以長期保持零確診」，要確保開關及放寬防疫規定前，適合打針者完成疫苗接種，屆時即時有疫情都可當傷風（common cold）的病毒處理，不過未達全民接種時，很難具體討論下一階段的防疫策略。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



文章建議：

（1）已完成接種疫苗及血清抗體呈陽性之入境者，可以隔日做病毒核酸檢測作為放寬在檢疫中心隔離期限之條件。

（2）參加大型聚會或卸除口罩之活動，如宴會、健身、室內球類活動、唱歌舞蹈聚會、中學面授課堂等室內活動，須出示疫苗接種證明，而接種率門檻則須視乎疫情作實况微調。如再出現更新、更具傳染力之變種病毒，則須減少面授課堂，改以混合線上（未接種學生）及面授模式（已接種學生）教學，減低校內爆發風險。

（3）加強所有室內場所之新鮮空氣流量，尤其是學校、宴會廳、健身室、室內運動場、私人會所及娛樂場所，如麻將館、卡拉OK等。較早前到爆疫處調查時，機電工程署之測量顯示有酒店和餐廳之空氣流量低於原本設計標準，故必須確保通風系統保養完善。

（4）疫苗能大幅減低病毒殺傷力，卻不能完全阻止傳播。即使90%的人口接種了疫苗，市民日常仍須佩戴口罩，減少傳播機會。口罩不僅可預防新冠病毒，更可阻截流感及其他呼吸道病毒傳播。本港市民在過去兩年廣泛使用口罩後，季節性流感已大幅減少，但同時市民對抗流感之免疫力會普遍下降，因此要接種季節性流感疫苗，以防反彈。