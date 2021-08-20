鍾南山料內地年底實現群體免疫　加強針可令抗體水平增逾10倍

據國家衛健委消息，截至周四（19日）內地累計報告接種新冠疫苗逾19億劑次。

另外，中國工程院院士鍾南山周五（20日）出席會議時表示，中國的新冠疫苗接種率需要達到80%以上，才能夠建立有效的群體免疫，該目標有望今年年底前實現。



鍾南山表示，中國超80%人口接種疫苗後可群體免疫，年底或實現。（北京日報）

國產疫苗對變異毒株防護力有所下降

據《北京日報》報道，20日上午，鍾南山在第五屆中國—阿拉伯國家博覽會大健康產業論壇暨第三屆「互聯網+醫療健康」應用大會上發表視頻演講。針對肆虐全球的新冠病毒Delta變異毒株，鍾南山表示，中國大陸目前有9款新冠疫苗附條件上市或緊急使用，通過實驗室研究表明，科興等國產疫苗對Delta變異毒株的防護效果有所下降，但仍然很有效。

鍾南山續稱，廣州較早前爆發的新冠肺炎疫情中，累計有153人感染Delta變異毒株，通過對接種國產疫苗患者與未接種患者的對比，發現國產滅活疫苗對Delta變異毒株有保護作用，總體保護率接近60%，對中度症狀保護率為70%，對重症病人的保護率則達到了100%。

鍾南山說，科興疫苗在土耳其的有效率達83.5%，同時沒有出現因為接種疫苗而產生嚴重不良反應和死亡的報告。（北京日報）

「加強針」可令抗體水平增逾十倍

此外，對於接種疫苗多久之後，免疫功能會出現下降？鍾南山說，通過多國相關資料顯示，在接種新冠滅活疫苗及mRNA疫苗半年後，免疫功能會有明顯下降，「各個國家都在探討如何強化疫苗的免疫作用。接種滅活疫苗和mRNA疫苗的國家都在試驗接種兩劑後6個月再加打一劑的效果。」

鍾南山指，根據中國最新研究資料顯示，接種第二劑疫苗後6個月再接種一劑，抗體水平有明顯增加，增幅達到10多倍，且接種後再過6個月還維持在比較高的水平。但目前，國外接種mRNA疫苗後強化免疫水平的數據尚未統計，國內接種加強針在真實世界的保護效果也有待進一步證明。

鍾南山認為，「群體免疫」與疫苗的有效率、病毒的傳播係數都相關。（北京日報）

年底有望實現群體免疫

對於中國要達到怎樣的疫苗接種水平才會實現「群體免疫」，鍾南山指，這與疫苗的有效率、病毒的傳播係數都相關，「中國疫苗的有效率大概是70%左右，那麼中國需要全部人口的80%以上接種疫苗，才能夠建立一個有效的群體免疫。現在，中國的疫苗接種率大概到今年年底可以達到80%以上。」