新冠肺炎｜兩個失誤致染疫外傭流入社區　何栢良指群體免疫已爆破

帶變種病毒外傭在美國抽血並將樣本寄回香港檢測到抗體，檢疫期獲減至七日，結果走入社區後才確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）批評政府犯上兩大錯誤，首先不應僅將每日有十萬宗確診的美國列為中風險地區，更不應縮減中風險地區已打針回港者檢疫期。何栢良又稱，七成接種率達群體免疫說法已經爆破，因海外地區即使接種率高，病毒仍快速傳播令疫情反彈；另有專家估計，要到明年或後年才可恢復疫前正常生活。



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港大感染及傳染病中心總監何栢良在香港電台節目表示，帶變種病毒的外傭成功走入社區，源於政府犯上兩個錯誤，第一是美國原來是被列作高風險地區，但政府之後改列為中風險地區，決定令人費解，「美國疫情反彈咗成個月，全世界嚟講美國（疫情嚴重性）排第一、第二位，每日確診可能達20萬、30萬，因為輕微病徵都未必做測試。」

第二個錯誤是，政府放寬中風險地區來港人士，接種疫苗並驗出抗體的檢疫期減到七日。何栢良稱，七成確診者會在七日內發病，但仍有三成人會七日之後才發病，「縮短到七日，之後七日就可以出社區活動，咪發生今次事件，喺傳染期去灣仔、赤柱。」他指，海外經驗反映，已接種疫苗的確診者，病毒量亦可非常高，可以引致超級爆發，批評政府政策並非建基穩妥的科學論證。

何栢良認為變種病毒Delta出現後，要重新定義群體免疫，「年初開始講七成八成接種兩針疫苗可達群體免疫概念已經爆破咗，高接種率國家都無出現群體免疫，保障唔到快速傳播，疫苗接種應該重新定位個人保障，而唔係唔會再有社區爆發。」

港大微生物學系臨床助理教授薛達在facebook表示，政府無法永遠不通關，但現時香港長者接種率過低，預計2022至2023年才有足夠長者打針率，最理想是九成長者都接種疫苗。另外，他預計內地要等待亞運會及冬季奧運明年完結後，才會放寬防疫規定，相信港府政策亦會貼近內地。

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