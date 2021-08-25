警員遭黑衣人起飛腳襲擊　地盤工涉乘機搶霰彈槍　裁企圖搶劫罪成

前年10月旺角衝突期間，警員追截得一名男學生時，有黑衣男子為「搶犯」飛起腳踢倒警員，期間一名地盤工人涉嫌企圖搶警員的霰彈槍。地盤工與被截男生否認企圖搶劫及拒捕受審，地盤工自辯時承認有意抓警員手臂襲警，但指自己無意搶槍。法官今日（25日）裁決指，警員描述的經過並不混亂，認為警員誠實可靠，反而不信納地盤工的說法，裁定他企圖搶劫罪成；法官則認為另男學生與片中犯案者相似，亦裁定男生亦拒捕罪成。法官謝沈智慧把案押後至9月17日判刑，以候地盤工的背景報告，另為男學生索取勞教中心、更生中心及教導所報告，期間兩人需還柙。



首被告謝信誠（31歲，地盤工人）被控非法集結、襲警及企圖搶劫3項罪名，3罪均發生在2019年10 月13日發生於旺角，謝承認首兩項罪名，但否認企圖搶警員X的雷明登霰彈槍；次被告陳家俊（18歲，學生）否認一項拒捕罪，指他同日同地拒絕執行職務的警員X。

謝聲稱只想抓警員手臂

謝自辯時承認，因不滿警方而抓著警員手臂，施行襲擊，過程中有機會碰到槍械，但他無意搶槍。雖然辯方亦質疑當時情況混亂，警員證供不可靠，但法官認為警員描述的經過並不混亂，大部份情節與片段脗合，認為警員誠實可靠，反而不信納首被告說法，認為他自相矛盾。

官認為陳是片中人

另外，辯方也質疑針對陳的辨認證供，但法官比較片中人與陳後，認為兩人髮型、上衣、褲子款式相似，裁定片中犯案者便是次被告。最終，法官分別裁定兩名被告企圖搶劫及拒捕罪成。

案件編號：DCCC574/2020

2019年10月13日旺角及多區發生衝突及破壞事件。(詳看下圖)