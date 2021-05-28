性感短裙女司機公路衝燈被揭無牌駕駛　起飛腳走光狂毆交通警

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-28 23:00

衝燈炒牌最後竟演變成襲警拒捕！菲律賓日前瘋傳1段由執法部門上傳的影片，當地1名衣着性感的26歲女司機在公路上狂毆截查她的交通警員，接連掌摑、出拳、出腳，穿着短裙的她縱使走光繼續拒抗，交警卻全程無還手，還要將雙手放身後避免碰到女司機的敏感部份。當局於同日交代案情，指涉事女司機原本因為在高速公路衝燈被發現，但卻馬上逃走，其後終被截停調查，卻揭發她並無駕照，女司機現涉嫌襲擊及抵抗公職人員被捕。事件引起熱議，不少人爆鬧女司機竟夠膽無牌駕車上高速公路，而且還聲大夾惡打警員，應受重罰。

女司機被發現無牌駕駛，竟然出拳兼起腳襲擊交警，交警則雙手放背後，避免碰到對方。（「Manila Public Information Office」fb影片截圖）

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菲律賓傳媒報道，馬尼拉1名26歲女司機拒絕炒牌的影片被瘋傳。女司機Pauline Mae Salamero被交警發現在高速公路轉燈位衝紅燈，交警原本只是想對她抄牌，但卻遇到激烈反抗。

影片可見，女司機身穿白色無肩帶背心（tube top）及橙色短裙，一度與交警扭作一團，女司機大力將對方推向車子，交警則雙手放在身後，不想觸碰到女司機，同時避免被她搶手走上的證件。女司機不停拍打交警的胸口，甚至出手掌摑，奮力想搶回證件，其後返回車上，似想駕車離去。交警即用身驅擋門，女司機竟通過車窗伸手打交警及拉開他的面罩，似在哭又似在罵。有當地傳媒指，女司機大聲說「（證件）還給我，你不是拍了照嗎？Ｘ你」，此時交警還未完成車輛登記檢查。

女司機情緒激動，交警阻止她關車門離開時，她懶理走光危機，穿裙時仍照起飛腳踢交警。（「Manila Public Information Office」fb影片截圖）

其後另1名拍片的執法人員走近，女司機還繼續拉扯交警的衣服一直不放手，但又拒絕下車，最後交警想強行拉開車門，穿短裙的女司機不顧走光，起腳踢向交警。

菲律賓當局指，時件發生於27日早上約8時，女司機駕駛白色豐田私家車在高速公路衝燈，交警尾隨該私家車，並指令該車在特定位置停下，惟女司機無視交警指令，且繼續前行。交警一直追捕直至在Osmeña高速公路一角才成功將私家車截停，但女司機一度拒絕提供駕駛執照及其他文件，亦拒絕跟警員合作。

女司機其後涉襲警拒捕等罪名被捕。（菲律賓警方圖片）

執法交警Marcos Meneses想向女司機開出罰單，但他想檢查車輛登記時，發現女司機原來沒有駕駛執照，接下來就發生女司機狂毆交警的事件，Meneses被她打到流血受傷，同日女司機因涉嫌襲擊及抵抗公職人員被捕。馬尼拉市公共信息辦公室隨後在facebook上傳執法片段，Salamero的行徑在網上引起轟動，被網民一致炮轟。

網民點睇：

女司機被網民鬧爆，質疑她為何夠膽無牌駕駛而且還打人，還說幸好執法人員有拍片，「這女子可能轉過身說自己受了傷」。有網民笑言當地許多交通檢查站都只會針對電單車，經常檢查鐵騎士的駕照和證件，「因為他們捉私家車會被掌摑」。

（綜合）

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