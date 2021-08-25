新冠肺炎｜港婦抵英國第4日確診　離港前住所穗禾苑詠昌閣須強檢

衞生防護中心今日(25日)公佈五宗輸入個案，患者分別由巴基斯坦、杜拜、菲律賓及法國抵港，其中三人帶有L452R變種病毒。

另外，一名42歲女子本月13日離港前往英國，本月16日在當地檢測時，結果呈陽性。患者無病徵，她潛伏期在港居住的地方沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣，被納入強制檢測。



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衞生防護中心表示，接獲通報一宗於英國確診個案，涉及一名42歲女病人。患者於本月13日離港前往英國，16日在當地抽取樣本進行新冠病毒檢測，結果為陽性。她沒有病徵，中心正與英國衞生當局跟進個案，並進行流行病學調查。

為審慎起見，港府將患者離港前，曾居住的沙田穗禾苑詠昌閣納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述地方超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

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本港今日亦有五宗輸入個案，首宗個案涉及一名44歲女士（#12071）8月20日乘搭PR300航班由菲律賓抵港，患者於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫期間確診。第二宗個案患者為61歲女士（#12072）8月18日乘搭EK384航班由杜拜抵港，患者於尖沙咀華美達華麗酒店確診。另外，今日初步確診個案少於五宗。

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