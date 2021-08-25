新冠肺炎｜議員倡廚房工允用透明口罩透氣　陳肇始：不適宜放寬

本港的新冠肺炎疫情漸見平穩，加上接種疫苗的人數持續增加，飲食界議員張宇人在立法會提問中指出，有餐廳出品部員工指出，在高溫的廚房工作時佩戴外科口罩，感到非常辛苦，詢問政府會否考慮放寬有關防疫規定，訂明出品部員工如已接種疫苗則只須佩戴較透氣的塑料透明口罩。



食物及衞生局局長陳肇始以書面答覆指，全球新冠疫情受到Delta變異病毒株嚴重威脅，多個國家確診數字於短時間內大幅飆升，不少地方即使大規模接種疫苗後病毒傳播仍然死灰復燃，對本港疫情防控造成極大挑戰，就食肆而言，其運作本身涉及較高風險，因顧客在該等處所內大部分時間均在飲食而不佩戴口罩，認為現時並不適宜放寬餐飲業務處所內佩戴口罩的要求。



飲食界議員張宇人指，有餐廳出品部員工指出，在高溫的廚房工作時佩戴外科口罩，感到非常辛苦，著政府會否考慮放寬有關防疫規定，訂明出品部員工如已接種疫苗則只須佩戴較透氣的塑料透明口罩。（資料圖片/盧翊銘攝）

張宇人在今日（25日）立法會會議以書面提問，有餐廳負責預備和烹飪食物的出品部員工指出，在高溫的廚房工作時佩戴外科口罩，感到非常辛苦，著政府會否考慮按「疫苗氣泡」原則放寬有關防疫規定，訂明出品部員工如已接種疫苗則只須佩戴較透氣的塑料透明口罩，即平時見到藝員在鏡頭前所使用的「透明口罩」，以鼓勵該類員工接種疫苗。

飲食界議員張宇人指，有餐廳出品部員工指出，在高溫的廚房工作時佩戴外科口罩，感到非常辛苦，著政府會否考慮放寬有關防疫規定，訂明出品部員工如已接種疫苗則只須佩戴較透氣的塑料透明口罩。（資料圖片/盧翊銘攝）

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陳肇始以書面答覆指，全球新冠疫情受到Delta變異病毒株嚴重威脅，多個國家確診數字於短時間內大幅飆升，不少地方即使大規模接種疫苗後病毒傳播仍然死灰復燃，對本港疫情防控造成極大挑戰，然而，本港的疫苗接種率雖然一直穩步上升，但遠遠未足以防止輸入個案在本地社區擴散。

她說，就食肆而言，其運作本身涉及較高風險，因顧客在該等處所內大部分時間均在飲食而不佩戴口罩，認為現時並不適宜放寬餐飲業務處所內佩戴口罩的要求，會視乎疫情發展、疫苗接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，繼續定期檢討有關措施並不時作出適當的調整。