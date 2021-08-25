新冠肺炎・8.25｜打疫苗突破400萬人關口　青少年打針率高於長者

政府今日公佈，本周五(27日)起「即日籌」接種新冠疫苗將擴展至12歲或以上學生，24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外），將向學生派發「即日籌」，於當天的指定時段在接種中心接種疫苗。學生也可由最多兩名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。



本港新冠肺炎疫情近日平穩，衞生防護中心公布本港昨日（24日）新增7宗輸入個案，全部帶有L452R變種病毒。昨步確診約5宗。



近期接種疫曲人數放緩，特首林鄭月娥昨呼籲僱主仿俲政府，如不打疫苗，便需自費定期檢測；並繼長者可免預約打針後，日內公布容許12歲或以上學生，也可免預約即日打針。整體接種率昨升至59.1%，累計398.3萬人已打針，若今日有超過1.7萬打首劑疫苗，總人數將破400萬關口。



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強制檢測｜抵英後確診港婦離港前居穗禾苑詠昌閣 居民2日內檢測

強制檢測｜抵英後確診港婦離港前居穗禾苑詠昌閣 居民2日內檢測

【22:20】食物及衞生局今日（25日）公布，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告，為沙田穗禾苑詠昌閣。當局表示，衞生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名42歲女病人，而她於潛伏期曾居住穗禾苑詠昌閣，故被納入強制檢測公告。

食物及衞生局今晚發出強制檢測公告，相關人士須在本周五（27日）或之前接受檢測。已經完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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新冠疫苗｜接種人數突破400萬 AIA財務策劃顧問打針後不適送院

【20:48】政府接種疫苗網頁顯示，今日有24,951人打首劑苗，累計4,008,133人已打針，接12歲或以上居民59.5%，接種181天以來，首次突破400萬大關。

當中40至49歲的居民當中，有75.5%已打針，50至59歲居民也有接近七成已打疫苗。12至19歲接種率接近55%，比60至69歲群紅略高2個百分點。

昨日（24日）共有18宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定；另AIA友邦保險一名財務策劃顧問，由外展接種隊打第二針後不適送院，情況穩定。

▼8月20日起入境檢疫安排▼



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新冠肺炎｜港大研究揭患者早用瑞德西韋 住院時間縮短逾2天

【18:52】港大醫學院今日（25日）發表兩份有關瑞德西韋治療新冠肺炎的研究。結果顯示，病情中度的患者由住院早期開始服用瑞德西韋，可用較短時間令病情好轉及病毒量減低，院內死亡風險亦較低。其中一項研究發現，早用瑞德西韋治療的病人，其住院時間中位數為18天，比對照組短2.56天。團隊認為2天的住院成本已足以抵銷昂貴藥費，因此值得使用瑞德西韋。

新冠疫苗｜打針後探病安排擴展至所有急症醫院 包括伊院、瑪麗

【17:28】12間急症及專科醫院恢復探病後一周，醫院管理局宣布，下周二（31日）起有關安排將會涵蓋餘下八間急症醫院，市民在接種兩劑新冠疫苗的14天後，便可入病房探訪，包括伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、威爾斯親王醫院等。不過，手持不適合接種疫苗證明書的人士，就只能透過恩恤安排及視像探訪。

新冠疫苗│四名男子離世前14日曾打疫苗 少年針後心肌炎增四宗

【17:22】本港新冠疫苗開打超過半年，衞生署今日（25日）公布，接獲多四宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，未有證據顯示由疫苗引起，另有四名青少年打針後懷疑有心肌炎或心包炎。

新冠疫苗｜樂富廣場9月外展打復必泰疫苗 即場打針送1公斤米

【17:00】商界繼續協助政府催谷新冠疫苗接種，領展今日（25日）宣布，9月2日及23日在樂富廣場設外展復必泰疫苗接種，即場完成接種人士可獲一公斤金鳳香米。市民毋須預約，領取「即日籌」便可打針。

新冠肺炎｜港婦抵英國第4日確診 離港前住所穗禾苑詠昌閣須強檢

【15:28】衞生防護中心今日(25日)公佈五宗輸入個案，患者分別由巴基斯坦、杜拜、菲律賓及法國抵港，其中三人帶有L452R變種病毒。



另外，一名42歲女子本月13日離港前往英國，本月16日在當地檢測時，結果呈陽性。患者無病徵，她潛伏期在港居住的地方沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣，被納入強制檢測。

新冠疫苗｜接種人數衝400萬 女生盼打針換回憶：唔想畢業冇人嚟

【14:50】政府今日（25日）公布，本周五（27日）起將免預約取「即日籌」打針安排擴展至12歲或以上學生，而截至昨日（24日），本港整體接種率升至59.1％，累計398.3萬人已打針，總接種人數今有望破400萬關口。在中山紀念公園社區疫苗中心，有升中六女學生急不及待在開學前打針，希望盡快能恢復正常校園生活，「想最後一年過返啲有lunch time，畢業禮冇人嚟唔太好。」有家長認為，學生「即日籌」推出後會有更多家長願意讓子女接種疫苗，並指疫苗能保子女健康，「唔好彩感染，燒壞腦機會都低啲。」

群體免疫爆破 袁國勇：續清零爭全民接種 達成才開關與病毒共存

【11:39】新冠肺炎何時了？專家一直提出要跟疫苗接種率掛勾，早前提出七成人打針便達群體免疫，但現時這個估算已經破滅。政府顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，Delta變種病毒令全球重新預測疫情走勢，認為市民應趁現時清零，適合的人盡應快接種疫苗，雖然以現時估算接種率要高達142.9%才可以達致群體免疫，反映疫苗已未能有效預防傳播，但仍然希望全民接種疫苗後可以開關、放寬社交距離措施與病毒共存。

新冠疫苗｜周五起即日籌擴至12歲或以上學生 最多可兩人陪同接種

【11:22】政府今日（25日）公布，由周五（27日）起，24間社區疫苗接種中心將向12歲或以上學生派發「即日籌」，供他們在當天的指定時段接種疫苗。學生可由最多兩名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗；領籌時需出示學生的身份證副本和在學證明文件登記。

強制檢測｜染疫國泰女員工曾訪14地點要覆檢 東薈城、7食肆上榜

【00:01】上周一名在東涌逸東邨美逸樓居住的47歲婦人確診並帶有L452R變異病毒株，患者在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作。食物及衞生局昨晚（24日）發出強制檢測公告，當中該名國泰航空女員工到過的14個地方，須再進行強制檢測，遍佈東薈城、港鐵東涌站、機場、龍運巴士S65及N64，而食肆就佔了七間。

受檢人士須在本周五（27日）或之前接受檢測，當局強調為謹慎起見，已完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的14個地點要覆檢▼



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▼8.23上水鳳溪第一小學為小二至小六學生舉行首天適應班▼



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昨日總覽：新冠肺炎．8.24｜增7宗輸入 荃灣絲麗酒店擬專攻返港外傭檢疫

新冠肺炎｜增7輸入帶變種病毒 阿聯酋航空迪拜、曼谷機禁飛兩周

消息：荃灣絲麗酒店將接待來港外傭檢疫 另一指定酒店料同在荃灣

林鄭籲僱主要求員工打針或自費檢測 商界指已提供誘因難再強逼

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新田購物城8月底清場 商戶已收通知 部分地皮申請轉作露天貨倉

▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



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