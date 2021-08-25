外公涉強姦非禮外孫女　被告稱與事主同住淫心加重　不能自制

七旬外公和18歲外孫女同住期間，疑多番因咸濕和起了色心，摸外孫女的胸和用手指插其下體。外公替外孫女按摩期間，更涉把她強姦並感到興奮，但數秒後突然覺得自己做錯，並即停止。外孫女最終在母親陪同下報案，外公被控強姦和非禮等罪。他否認控罪，案件今(25日)在高等法院開審。控方透露事主將不會出庭，惟外父被捕後卻曾稱，因外孫女一直居於其單位，令他淫心加重，不能自制。



被控4項非禮1項強姦罪

73歲被告被控4項非禮和1項強姦，1項屬交替控罪的亂倫罪。非禮控罪指，被告於2019年2月1至5月11日，在秀茂坪某單位四度非禮X。強姦和亂倫罪指，被告於同年5月11日在同一單位，強姦難X，或知道X是他的外孫女，仍與她性交。 X於案發時均為18歲。

控方讀出開案陳詞，指X自2018年11月起，和被告、外祖母和姨媽居於涉案單位。翌年5月，X在母親陪同下報警。

被捕後認咸濕有歪念摸事主

被告因強姦罪名被捕，並在錄影會面中講述如何性侵X。他指，首三次非禮時，因自己咸濕、有歪念，隔著衣服或伸入X的衣服內，摸X的胸，至X推開他才停止。他認為非禮時「唔啱」、「好錯」。惟X仍居於單位，令他淫心加重，不能控制自己。第四次非禮時，被告替X按摩，亦因歪念、出於淫心，而把手指插入X的私處。

替事主按摩因咸濕而強姦

至於強姦事件，他因X當時的小腿感麻庳，被告遂替對方按摩。期間，他亦因咸濕而強姦X，並把陽具約2厘米放入X的私處，為時約2、3秒。他當時有少許興奮，但突然覺得自己做錯，又擔心會射精，遂把陽具拔出。他之後著X清潔私處，X在清潔後離開單位。

事主不會出庭作供

控方亦透露，X在審訊中將不會作供。控辯雙方同意案情指，X於2019年5月12日報案。於同年7月30日，X、母親和一名律師到警署，表示不再追究事件、不會協助警方調查，亦不會就事件出庭作供。

案件編號：HCCC99/2020