剷車司機聲稱好愛女兒　性侵並與親女亂倫4年　重囚20年

撰文： 朱棨新 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-25 14:45

中年剷車司機自女兒12歲起的4年間，多番性侵其親女，包括迫手淫和口交，甚至性交。司機不但奪去女兒初夜，更迫她服食避孕藥及使用性玩具。女兒啞忍多年，終因壓力爆發，向友人透露遭父親性侵。陪審團早前裁定司機強姦亂倫等6罪成立，法官今(25日)斥被告不單沒有履行父親責任保護女兒，更利用對女兒信任，當她是發洩性慾工具，徹底摧毀女兒童，重判他入獄20年。。

事主有自殺及殺父幻想

法官邱智立引述事主X的心理創傷報告指她患上創傷後遺症，經常精神緊張、情緒低落和自我責備，覺得自己身體污穢，她以煙酒減壓，曾有自殺和殺父幻想，和男性發展親密關係受到影響，需要接受精神和心理治療輔導。而被告心理和精神報告則指，他重犯機會低及沒有精神病。

斥被告徹底摧毀女兒裏年

邱官指被告干犯令人髮指罪行，事主是被告女兒令案件更為嚴重，保護子女是每一個父母應有和基本責任，被告不單沒有履行父親責任保護女兒，更利用對女兒信任，由她12歲起性侵她，當她是發洩性慾工具，徹底摧毀女兒童年，每人只有一個童年，事主已沒機會在父母愛護下長大。

事主一生將在陰影下度過

他斥被告對其自私和禽獸行為，令女兒留下深遠永久烙印，她的一生將在陰影下度過。他又指被告在報告不承認惡行和毫無悔意，問不知被告在午夜夢迴會否對女兒自責。邱官續指，被告否認控罪令女兒在庭上憶述慘痛經歷，從她多次哭泣作供可見內心痛苦。

亂倫刑期須與強姦非禮懲罰分期執行

就非禮、向16歲以下兒童作猥褻行為和強姦罪，分別以監禁2年至14年為量刑基準，邱官認為被告無有效求情理由，他沒有使用安全套令案情更嚴重，幸好事主沒有懷孕和染上性病。就其中一項強姦罪邱官判處監禁14年，就亂倫罪判監6年。除了亂倫罪，其他罪行同期執行，總刑期為20年。

現年49歲的被告，被裁定1項非禮、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、2項強姦和1項亂倫罪成立。案發於2015年至2019年間發生，事主X當時介乎12至16歲。

案發經過。(詳看下圖)

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聲稱睡床較軟誘女兒入房

案情指，X一家四口居於葵涌某單位。被告於2015年某個周末，趁X的母親和兄長不在家，藉詞其睡房的床較軟，著X到他的房間人睡。期間，被告在床上摸X的腰和胸，事後著X不要告知他人，又說這是他和女兒兩人的秘密。自這次事件後，被告開始迫X為他手淫和口交。

事主X形容親父是變態怪獸

被告在同年的另一個晚上，再趁X的母親和兄長不在時，在家強姦當時還是處子之身的X。X在錄影會面中稱，被告強姦她前謂：「無事嘅，唔會痛.......我會好溫柔。」她形容被告當時「個樣好淫咁望住我」，形容父親是「精蟲上腦」、「變態怪獸」。

由於被告強姦X時未有使用安全套，遂要X服食避孕藥，又說： 「唔食你會有咗。」但X只服食了2、3個月，便私下停藥。

被告買下性玩具待與女兒性交使用

於2018至2019年間，被告與X母鬧離婚搬走。X因經濟壓力，之後亦搬往和被告同住。被告當時曾問X：「係咪鍾意爸爸？你係咪留喺度陪我？」又表示「好愛」X。被告在新居有繼續和X性交，並有使用性玩具跳蛋。

此外，被告和X於2019年2月到福建度歲期間的某日晚上，突然進入X的房間，表示想和X「扑嘢」，然後將她強姦。

壓力爆煲至心理出問題

X在錄影會面透露，她後來發現心理狀況出問題，經常痛哭，直言：「見到佢（被告）想嘔。」又認為自己「好污糟」。X因壓力爆煲，搬離新居，並向朋友傾訴，其友人得知事件後，替她聯絡社工，輾轉報警。 警方2020年3月拘捕被告，警方在他的新居找到性玩具。

案件編號：HCCC45/2021