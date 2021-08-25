三組數據看的士司機老齡化問題　半數逾60歲　年長司機意外多近倍

大埔廣福道周日（22日）發生嚴重的士車禍，至今造成2死8傷，涉事為一名63歲的士司機，被控一項危險駕駛導致他人死亡罪。的士業界問題再惹公眾關注。

的士業界青黃不接，司機老齡化問題困擾已久。港府今年初向立法會提交的資料顯示，近5年的士司機老齡化問題惡化，去年超過60歲的持牌的士司機已佔總數一半，71歲或以上更佔一成。至於涉及的士的交通意外宗數，據港府分析，去年涉55歲或以上的士司機的意外達2,320宗，較55歲以下多近一倍。



▼8.22 大埔廣福道發生嚴重的士車禍▼



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運輸及房屋局提交立法會文件，2016年持有效及新申領的士正式駕駛執照人士約有22萬人，其中61歲或以上佔約38.5%，比例逐年上升。直至2020年，整體持牌人數較2016年稍跌近8%至約20.3萬人，61歲或以上已佔一半，31至60歲組別則呈下跌趨勢。

71歲或以上「的哥」數目 五年增逾一倍

持牌的士司機老齡化情況惡化，2016年71歲或以上的持牌司機總數為8,680人，佔整體持牌司機總數約3.9%，該年度新申領的士正式駕駛執照只有1人；但到2020年，70歲或以上年齡組別人數的持牌司機已增至18,965人，增幅超過一倍，佔持牌司機總數比例亦增至近9.3%，去年新申領牌照的71歲或以上司機更有4人。

即使是公共小巴司機，亦有不少司機超過60歲。去年公共小巴有效正式駕駛執照持有人約16.9萬，其中60至69歲、70至79歲，及80歲或以上年齡組別，分別各佔59,487人（約35.3%）、17,476人（約10.4%）及1,510人（0.9%）。

55歲以上的士司機意外較多

參考的士的交通意外宗數，2019年達4,484宗，至去年則跌至3,613宗，跌幅約20%。但若以涉事司機年齡分析，涉及55歲或以上司機的意外數字達2,320宗，較55歲以下司機的1,293宗，多出約8成。涉及的士的意外，亦較專營巴士（1,471宗）及公共小巴（658宗）的交通意外宗數多。

最多人投訴司機行為及工作表現

本港的士服務長期受批評，去年交通諮詢委員會轄下交通投訴組，共接獲17,622宗有關公共交通服務的投訴及建議。當中5,355宗投訴涉的士服務。而今年1至3月，涉及的士服務的投訴及建議亦達1,301宗。

以今年首季為例，涉及司機行為及工作表現的投訴佔516宗，其中舉止無禮和不守規矩，以及拒載的投訴佔近九成，至於涉及駕駛行為不當及不使用最直接可行之路線，亦分別佔342宗和270宗。