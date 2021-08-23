大埔恐怖車禍｜汽車會長：屬瘋狂駕駛　料零件失控或司機精神問題

大埔昨日（22日）發生奪命車禍，一輛紅色的士失控剷上安全島撞毁交通燈柱，並撼向路過人群，釀成1死9傷，司機涉危險駕駛被捕。

香港汽車會會長李耀培今日（23日）表示，相信意外不涉道路設計或行人問題，估計是涉事司機精神狀態或身體問題，又或者車輛零件失控。他形容司機行為屬於「瘋狂駕駛」、「係唔理性同匪夷所思」。他又說，安全島沒有保護作用，建議行人一次過過馬路，政府則應實行人車分隔措施，如建天橋、隧道等。



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的士無減速撞向交通燈及人群 屬瘋狂駕駛

香港汽車會會長李耀培稱，從片段可見，的士切出雙白線，前面車輛停下後仍無減速，撞向交通燈及人群，形容屬於瘋狂駕駛，「係唔理性同匪夷所思。」他指，廣福道屬於大埔市區，車速限50公里，相信意外不涉及道路問題，「睇唔到有可以造成交通意外」，而行人亦是綠燈過馬路。他估計意外涉及司機精神狀態或身體問題，或者車輛零件失控，需待深入調查。

「安全島並不安全」

李耀培提醒市民，綠燈過馬路也須小心留意路面情況，因可能有不專注司機照樣衝過來。他又說，安全島屬於很舊的設計，強調「安全島並不安全」，行人前後有行車，沒有實際保護作用。他建議當局讓行人一次過過馬路，最理想是建設天橋、隧道或引入智能交通燈等，達致人車分隔。