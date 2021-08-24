大埔恐怖車禍｜的士業議會促推安全裝置系統　籲司機留意路面狀況

大埔廣福道前日（22日）發生奪命車禍，一輛的士衝紅燈，失控剷上安全島撞毀交通燈，並撞倒多名過路途人，釀成2死8傷。

香港的士業議會副主席吳坤成今（24日）早在港台節目稱，業界有必要加快推動「安全裝置系統」，若司機的行動不正確，譬如切線或「行得比較貼」時，發出警示提醒。他又提醒，司機看電話接單時，應留意路面狀況，日後會多加留意討論。



+ 3

香港的士業議會副主席吳坤成表示，的士業界對今次意外感十分難過。他認為有必要加快推動的士安全裝置系統，若司機駕駛行為不正確，譬如切線或「行得比較貼」時，發出警示提醒。 他亦建議實施車隊化管理，以便了解司機個人狀況，並提供培訓課程，以及加裝GPS監察系統，讓乘客更放心。

對於不少的士司機，在駕車期間會看電話接單。吳坤成強調駕駛安全及態度很重要，會提醒會員以流動應用程式找生意時盡量小心，留意路面情況，日後會更多加留意及討論這議題。