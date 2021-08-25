新冠疫苗｜打針後探病安排擴展至所有急症醫院　包括伊院、瑪麗

12間急症及專科醫院恢復探病後一周，醫院管理局宣布，下周二（31日）起有關安排將會涵蓋餘下八間急症醫院，市民在接種兩劑新冠疫苗的14天後，便可入病房探訪，包括伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、威爾斯親王醫院等。不過，手持不適合接種疫苗證明書的人士，就只能透過恩恤安排及視像探訪。



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醫管局發言人今日（25日）宣布，將於下星期二（31日）將有關安排涵蓋餘下八間急症醫院。發言人稱，探訪病人的家屬必須完成接種兩劑新冠疫苗不少於14天，以盡量減少院內病人及員工受感染的風險。

▼八間急症醫院▼



（政府新聞處文件截圖）

發言人表示，基於急症醫院病人住院日數一般較短，有關特別探訪安排只適用於留院超過一星期的病人。病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於未來數日致電聯絡，家屬無需自行聯絡醫院，病房會根據實際運作，安排一名家屬於指定時段探訪，每星期探訪一至兩次。

發言人提醒，探訪人士可在進行探訪前24小時內，透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員。

醫管局希望病人家屬理解及配合疫情下的探訪安排，各醫院會繼續在可行的情況下為病人安排恩恤或視像探訪。

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發言人重申，所有進入公立醫院的訪客必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫，以及填寫健康申報表。另外，公立醫院均設有「安心出行」二維碼，醫管局建議探訪人士掃描有關二維碼，以自行備存個人的完整出行紀錄。