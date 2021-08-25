警擴展查身份證App「行咇易」　PTU、巡邏小隊等1600警員應用

香港警隊今年5月開始分階段試用流動應用程式「行咇易」（Beat App），協助截停搜查程序，初步有1,200名前線警員使用。最新一期《警聲》透露，「行咇易」將於下周一（30日）擴展至警察機動部隊、部分軍裝巡邏小隊及水警西分區，涉及1,600名警務人員。



《警聲》報道指出，「行咇易」將於本月30日起擴展至警察機動部隊，包括各總區大隊及行動部應變部隊，部分軍裝巡邏小隊包括柴灣分區、黃大仙警區、旺角警區、大埔分區、荃灣警區，以及水警西分區都會陸續使用，合共1,600名警員。警方又舉行「行咇易」導師訓練班，至今共有350名警員成為導師。

指有效提升效率及紓緩工作量

警方指，「行咇易」有效提升人員的行動效率及紓緩總區指揮及控制中心的工作量，人員對程式的評價正面。根據統計顯示，超過一半的人物、車輛及船隻查詢經由「行咇易」進行，超過八成五的人員認為程式效能出眾。

「行咇易」將於8月優化，包括提升光學字符識別技術的準確度；提高中文電碼輸出的結果相配度；優化截獲通緝人士、車輛及船隻的通報機制；設定新的聲音提示以作識別警報用途；以及完善全球定位系統功能。

警察機動部隊及軍裝巡邏小隊人員練習使用流動應用程式「行咇易」。（《警聲》圖片）

可查核是否被通緝或失蹤人士

《香港01》早前報道，「行咇易」會安裝在派發予前線的公務手機，透過手機鏡頭使用光學字符識別技術，可辨識香港身份證、各國護照上的文字資料，亦可讀取往來港澳通行證上的二維碼，自動辨識證件號碼、簽發日期、性別、出生日期、中英文姓名。程式就能查核被截停人士是否被通緝或失蹤人士，以及如資料不相符可分辨假證件，整個過程約15秒。由於公務手機已列「個人裝備」，前線落更亦毋須交還，但警方會限制警員休班時不能使用。