七一刺警案｜駐銅鑼灣PTU加穿防刺背心　消息︰今起改四人行咇

社會新聞
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七一遊行昨日（1日）被禁，晚上在銅鑼灣一名警員左背中刀，現時仍在留院，情況嚴重，施襲者自戕亡。保安局局長鄧炳強見傳媒時指，施襲者受社會分化影響。

消息指，警方為防止同類事件，今早起安排所有軍裝警處理日常案件時，改為不少於4人一组，如案件多就按緊急程度調整先後次序。據悉，內部有聲音反映，倡管方安排前線警穿着防刺衣。

今日（2日）傍晚起，駐守案發現場的多名機動部隊警務人員，均已穿着具防刺功能的戰術背心。

消息指，警務處處長下令，今早起所有軍裝部門人員處理案件，必須不少於4人一组，如案件多而非緊急者，按「非緊急」、「次緊急」、「緊急」三類作調整先後次序。據了解，去年因應反修例示威浪潮回穩，警隊曾回復「行孖咇」作日常巡邏。

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另外，據悉內部曾有聲音反映，倡管方安排前線警穿着防刺衣。據了解，自2019年10月反修例示威中一名防暴警察被利器𠝹頸事件後，警方已改良防暴裝束，加強防刺功能並延伸防護至頸部，惟機動部隊日常制服中並無有關配件，管方會考慮在日常制服加配，另研在重大日子中均換全幅防暴裝束，但要顧及公眾觀感等。

今日（2日）有市民陸續到銅鑼灣案發現場獻花，下午起駐時的多名機動部隊警員已穿上防刺背心，加強裝備。

延伸閱讀︰警隊擬購入3932套「戰術套裝」　要求防火、磚、刀及硬物襲擊

據資料，警隊向來有引入戰術套裝，主要予「速龍小隊」使用，部份亦會分發予處理激烈示威的機動部隊及衝鋒隊，一套戰術套裝至少11件個人保護裝備，最基本規格要求防火阻燃，裝備包括「刀石不穿」的保護背心。

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