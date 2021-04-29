警推查身份證App「行咇易」　1200警員5月試用　落更不能使用

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-29 00:18

警方去年底正式啟用第四代指揮及控制通訊系統，5月上旬將分階段試行流動應用程式「行咇易」（Beat App），協助截停搜查程序，會在1,200名前線人員的公務手機上安裝，利用光學字符識別技術，自動辨識身份證、各國護照等證件資料，幾秒之內查核是否被通緝或失蹤人士。警方指，有關資料不會備存在手機，會即時傳送到伺服器，公務手機已列「個人裝備」，前線落更亦毋須交還，「行咇易」各版面設標示日期時間及警員編號的浮水印，具遙距設定，限制警員休班時不能使用，萬一遺失可清除重設手機。

讀取資料僅需15秒 查是否被通緝或失蹤者

警務處推出第四代指揮及控制通訊系統的流動應用程式「行咇易」（Beat App），安裝在派發予前線的公務手機。該應用程式透過手機鏡頭，使用光學字符識別技術（OCR），可辨識香港身分證、各國護照上的文字資料，亦可讀取往來港澳通行證上的二維碼，自動辨識證件號碼、簽發日期、性別、出生日期、中英文姓名。

程式就能查核被截停人士是否被通緝或失蹤人士，以及如資料不相符可分辨假證件，整個過程約15秒。被問到能否顯示證件持有人是否正保釋候查、出入境紀錄等，警方以涉敏感資料拒絕透露。程式亦可利用手寫或語音模式輸入資料，如「行街紙」、出世紙、行車證、車牌、船牌、漁牌等，可查核是否涉案工具等。

程式禁儲存圖像、截圖 不能讀取智能晶片資料

該部隨身手機透過應用程式能連接龐大資料庫，多次被問到保安風險，及如何確保市民資料不外洩，第四代指揮及控制通訊系統特別職務隊總督察丘凱恩強調，程式中的相機鏡頭只能辨識文字，不能讀取智能身分證晶片內資料，不能拍攝亦不會儲存任何圖像，亦禁止螢幕截圖功能，手機不會保存任何查核資料，直接點對點傳送到中央伺服器。

浮水印顯示警員編號 外洩須紀律處分或刑事檢控

丘凱恩指，Beat App只供人員當值時使用，當值前及落更均須向電台報告，分別啟動及核實關閉Beat App系統，所有版面均設標示日期時間及警員編號的浮水印。督導人員隨時可查閱人員何時進行過查詢、翻閱資料，如未有合理解釋，須面臨紀律處分，嚴重可被刑事檢控，「唔會容許任何害群之馬濫用」。

公務手機全天候跟身 若遺失會遙距重設

警方將有關公務手機列「個人裝備」，前線休班亦毋須交還，丘凱恩解釋，每架手機序列號只供一名警員，手機機身鐳射警徽刻印辨認，為符合成本效益「一機多用」，除Beat App外，亦具內部即時通訊、內部電郵系統用途。

該隊高級督察陳志鵬強調，「個人裝備」受指引規管，人員須妥善保管，手機設多重加密，解鎖螢幕後，須登入部門內聯網系統，並具遙距設定。陳志鵬表示，收到遺失通報後，可遙距清除重設手機，被人拾遺亦「得物無所用」。

第一階段會由總區部分衝鋒隊（EU）及部分警區交通隊，於5月5日起率先試用，若成效理想，將於五月下旬正式推出，所有總區衝鋒隊及部份總區交通隊共1,200名人員可陸續使用。第二階段將於今年八月擴展至所有機動部隊（PTU）、部分軍裝巡邏小隊及水警總區共1,600名人員。 屆時合共會有2,800人擁該程式。

丘凱恩相信將截停搜查工作數碼化，比人手抄錄可提升準確度，可縮短市民等候時間，亦可紓緩指揮及控制中心人手，投放更加多資源處理緊急求助，市民遇截查，會由前線警員視乎環境、通訊網絡訊號、證件條件、行動性質等，決定用傳統方法還是Beat App，「相信同事判斷乜嘢最適合」，呼籲警民合作。