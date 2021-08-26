菲、印獲認可接種紀錄外傭下周一解禁來港　檢疫酒店一晚索800元

政府今年4月及6月禁止菲律賓及印尼航班抵港，令外傭亦不能來港工作。政府今日（26日）宣布，菲、印兩地完成疫苗接種的外傭，只要持有當局確認的接種紀錄，下周一起可以來港工作，抵港後需在荃灣絲麗酒店隔離，每晚房價800元。



印尼及菲律賓同被港府列為高風險疫情地區，只有完成疫苗接種並持認可接種紀錄的香港居民可回港。不過，兩國的疫苗接種紀錄一直不獲港府承認，因此印傭及菲傭暫停來港多時，令外傭供應緊張搶高薪酬。

外傭檢疫酒店每晚收800 連機票僱主須付2萬 房數少勢一開即爆

政府今日宣布解禁，跟兩地政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，下周一（30日）起在該兩國完成疫苗接種的外傭可來港工作。他們必須持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，並在抵港後於指定檢疫設施接受強制檢疫。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄樣式▼



所有在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭登機來港時必須出示以下文件：

（a）由印尼或菲律賓當局發出的認可疫苗接種紀錄，任何其他格式的紀錄均不獲接納

（b）由香港入境事務處發出的有效外傭工作簽證

（c）預定起飛時間前72小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明

（d）指定檢疫設施預訂房間的確認書，租住期為抵達香港當日起計不少於21晚

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄樣式▼



早前有傳會有兩間酒店為外傭提供檢疫訂房，政府今日表示環球疫情嚴峻，恢復外傭來港需逐步有序地落實，因此現階段暫時只提供荃灣絲麗酒店為外傭檢疫，共有約409間房，未來會逐步增加指定檢疫設施的房間供應，僱主及職業介紹所明日起可透過電郵info.tsuenwan@silkahotels.com聯絡酒店訂房，酒店下周一起接待外傭檢疫。

酒店收到預約後，會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續，酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分及確定疫苗接種紀錄的真確性。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

錯誤訂房外傭將不能登機來港

政府提醒僱主及職業介紹所需在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票，以免外傭來港後未能入住指定檢疫設施，如錯誤預訂其他指定檢疫酒店的房間，有關外傭將不能登機來港，亦可能會因酒店不能退款而引致金錢損失。

香港荃灣絲麗酒店（資料圖片／Silka Tsuen Wan, Hong Kong FB圖片）

外傭使用虛假疫苗紀錄或被送往其他檢疫設施

當局強調，一旦發現外傭使用虛假的疫苗接種紀錄來港，可能會被送往其他檢疫設施，已繳付的費用將不獲退還，而根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），任何人明知或罔顧真偽地提供在要項上屬虛假或具誤導性的資料，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款（25,000元）及監禁六個月。如發現任何涉嫌違規情況，政府除了作出調查及考慮檢控外，亦會通知相關駐港總領事館，該外傭日後再次向入境處申請工作簽證時，或會受到影響。

政府提醒外傭嚴格遵守登機及檢疫要求，如未能符合相關要求，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。港府感謝印尼及菲律賓政府及其駐港總領事館的支持，以及外傭和僱主對防疫抗疫措施的理解和合作。

至於在香港完成疫苗接種的外傭，自8月20日起已可從高風險地區來港，他們須在指定檢疫酒店接受強制檢疫，第四輪及第五輪指定檢疫酒店名單已上載專題網頁。