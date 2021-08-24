消息：荃灣絲麗酒店將接待來港外傭檢疫　另一指定酒店料同在荃灣

政府本周會公布外傭有條件來港詳情，當局計劃安排外傭集中在兩間指定酒店檢疫。消息指，位於葵涌的荃灣絲麗酒店將是其中一間外傭檢疫酒店，至於另一間願意接待外傭檢疫的酒店，據知同在荃灣區，政府正與酒店商討中，相關細節最遲周五公布。

酒店及餐飲從業員協會指，荃灣絲麗酒店早前已用作強制檢疫隔離酒店，前線員工有相關經驗，但目前變種病毒肆虐，所以希望當局可以更新防疫指引及提升防疫裝備，另外指抗疫時間已久，前線同事心理壓力較大，建議政府提供津貼。外傭中介業界推算，兩間酒店提供約800間房，要消化待來港約3000-4000名外傭，需時7個月。



香港荃灣絲麗酒店（Silka Tsuen Wan, Hong Kong FB圖片）

消息指，位於葵涌和宜合道的荃灣絲麗酒店是其中一間外傭檢疫酒店。酒店官網資料顯示可以提供400間以上客房，而去年第四波疫情時，檢疫中心使用率曾達至臨界水平，政府將當時用作高風險地區抵港人士檢疫用途的荃灣絲麗酒店，轉為密切接觸者隔離檢疫之用途。

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酒店及餐飲從業員協會指，荃灣絲麗酒店早前已經用於強制檢疫隔離酒店，前線員工都已經有防疫經驗，但因涉及變種病毒所以希望當局可以更新防疫指引，提升防疫裝備，並提議將清潔、消毒做得更頻密，以防止酒店內的交叉傳染，更阻斷病毒由酒店流向社會。另外協會亦指，抗疫時間已久，前線同事心理壓力較大，建議政府提供津貼。

業界：完全消化3000名待來港菲傭料需7個月

香港僱傭代理協會主席、海外僱用中心公司董事經理張結民對於竹篙灣未能用於外傭檢疫感到失望。他指兩間隔離酒店即使可提供約800間房，但因應機位情況，料每日僅有300菲傭可以抵港及入住，且2、3日就已經住滿。按照菲律賓勞工部門早前數字，大約有3000菲傭等待來港，則大約需要7個月才能全部順利完成檢疫。

政府最遲周五公布外傭檢疫酒店細節

另外，有消息指，另一間有意接待來港外傭檢疫的酒店同位於荃灣區，料亦可提供約400間房，政府正與酒店商討中，聯同荃灣絲麗酒店的安排細節最遲周五公布。

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