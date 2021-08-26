外傭檢疫酒店每晚收800　連機票僱主硬食2萬　房數少勢一開即爆

政府今日（26日）宣布下周一（30日）起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作。香港僱主及外傭中介原希望新安排可緩解外傭荒，但當局最新只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房且每晚索價800元。香港僱傭公會主席陳東風預計，明日（27日）開放預訂勢現「搶房」現象，每日來港外傭有限，外傭荒隨時延續一年。

有外傭中介業人士不排除檢疫酒店「一開即爆」，對於僱主要為外傭額外付約2萬元，香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭驚訝質問：「政府有無為僱主諗吓？」



香港荃灣絲麗酒店（資料圖片／Silka Tsuen Wan, Hong Kong FB圖片）

特首林鄭月娥日前曾表示，外傭抵港後須在本港特定檢疫酒店檢疫21天，並指政府當時已覓得一間特定檢疫酒店，將提供約400間房間，希望能安排第二間。不過，當局今日公布最新安排時，指定檢疫酒店暫只有香港荃灣絲麗酒店，並指該位於葵涌和宜合道的酒店，共提供409間房，每人一晚收費800元，當中包括三餐膳食及所有費用。

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外傭荒料延續1年 僱傭公會形容新安排與期望落差大

香港僱傭公會主席陳東風表示，相關措施實際上仍與僱主期望有很大落差。他解釋，現時只得一間檢疫酒店，但估計現時等候來港的菲傭及印傭合共有6,000至7,000人，即應該要一年時間才能消化。

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僱主勢用盡方法「搶房」

陳東風亦指，由於房間短缺，故相信僱主日後要用盡方法「搶房」。現時每晚收費800元，即檢疫21天便須16,800元，更不排除酒店會加價。

他又透露，過去每張菲律賓來港的機票只須800至1,000元，但現時航空公司已加價至2,800至3,000元，預料日後連計機票及檢疫酒店費用，僱主要為每個外傭支付約2萬元。他希望，政府日後會加大檢疫酒店的數目，例如擴大至1,000至1,500間房。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



中介公司負責人廖翠蘭：政府有無為僱主諗吓？

本身是外傭中介公司負責人的香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭，對檢疫酒店每晚索價800元表示驚訝，形容與業界及僱主預期每晚400至500元有很大落差。她指，連同外傭在出發地的檢測費及來港的2,000至3,000元一張機票，即傭工未履新僱主便要額外付出至少20,000元，「政府有無為僱主諗吓？」

她表示，正與僱主們聯絡了解他們最新意向，雖然不排除有僱主會暫緩外傭來港安排，但確實太多人「等人用」，加上檢疫酒店得409間房，房間需求必定緊張，「真係唔知會唔會一預訂即爆。」