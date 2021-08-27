公私營協作擴至專科門診　首推內科及骨科　一年10次、每次僅50元

為了解決專科門診輪候時間長問題，醫院管理局擴展公私營合作計劃至專科，被評估為合資格、病情穩定的內科及骨科病人今日起（27日）會收到邀請信參加計劃，自行揀選到名單內的私家診所覆診，病人每次只須付50元，較留在醫管局每次診金80元、每種藥15元更便宜。首階段會向1,000名病人發邀請信，之後擴展至其他專科，希望減輕專科門診的輪候時間。



專科門診一年就診人次高逾七百萬

公立醫院各個門診的輪候時間都極長，2020至2021年度，醫管局專科門診的就診人次高達7,473,666。為解決睇症難問題，該局決定擴公私營協作計劃至專科門診。醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，會先在內科推出公私營協作，大約第四季擴至骨科，醫院會邀請符合兩大條件的病人參加：

1.病情穩定：毋須服用高劑量藥物的血壓、糖尿病患者，以及毋須做手術的骨科病人

2.在醫管局專科門診至少覆診12個月

願意參加計劃的病人，可自行選擇已參加公私營協作計劃的私家醫生，每名病人每年享有近10次資助門診服務，流感高峰期按需要再加兩次資助門診，化驗次數則按臨床需要。病人每次覆診只須付50元，較以往在醫管局的專科門診收費還要便宜（診症費80元、每種藥15元）。

病情反覆可轉介患者回公立醫院跟進

陳允健期望，「病人一路喺出面接受服務唔返嚟，亦都係我哋希望達到嘅目標」，他形容「走一個就吉一個位比其他病人」，但如果病人病情反覆，私家醫生亦可按機制轉介患者回到公立醫院跟進，毋須重新輪候。

現時最長新症輪候時間的專科門診是九龍中聯網的耳鼻喉科，達到154星期、即接近三年。被問到為何不首推輪候時間較長的專科，陳允健稱要考慮每科穩定病人的定義、轉介病人後的支援、私家門診需要的儀器等，「推內科同骨科係起點，唔係終點，一定唔止兩科。」

近六百名私家醫生參與計劃

他強調計劃成功與否仍然有賴病人及私家醫生參與，「病人睇慣咗，好多時候唔係好想走」，相信有雙位數百份比病人參與已經不錯；現有579名私家醫生參與計劃，認為有足夠醫生供病人選擇，未來亦會招募更多醫生參與，令更多病人受惠，同時減少專科門診輪候時間。

醫管局首階段會向1,000名病人發邀請信，今日（27日）會向新界西醫院聯網的內科病人率先發100封邀請信，病人收到信並回覆參加後約一個月，便可以到私家診所就診。