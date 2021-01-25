抗疫一年｜苦候5年換骹有期變無期　病人組織：不緊急非不重要

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-25 08:00

醫院管理局非緊急服務因新冠肺炎疫情，過去一年嚴重受挫。《香港01》發現，屬於老人病的全關節置換（換骹）預約手術的輪候時間普遍上升，有公立醫院醫生透露，一名要換髖關節的男病人苦候5年，原定去年3月做手術，豈料疫情來襲，同年底都未安排新手術檔期。 醫管局承認未能追落後，坦言換骹手術難以轉介至私家醫院，醫護已經加班追服務量。病人組織批評，醫管局本身要病人等候5年已絕不能接受，疫情下手術遙遙無期更難服人，憂慮影響病人日常生活，甚至形成負面情緒導致抑鬱，「唔緊急唔代表唔重要」。 【抗疫一周年系列報道之五】

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輪候換骹病人增半成 手術量反跌一成

新冠肺炎四波疫情，醫管局都有削減非緊急服務，《香港01》比較2019年7月至2020年6月，以及2019年10月至2020年9月數據，發現後段時間輪候換骹個案達29,197宗，較前段多5.5%，但完成手術宗數並沒有按病人升幅而增加，反而下跌10.1%，只有3,046宗，5個聯網的病人輪候時間都上升。

病人原定去年3月換骹 收噩耗情緒低落

有不願具名的公立醫院骨科醫生透露，一名九龍西聯網男病人苦候更換右腳髖關節5年，原定去年3月接受手術，但疫情來襲醫管局大幅度削減非緊急服務，「咁啱到佢無得做，一路延期，睇唔到醫院方針，唔做返非緊急手術，只做緊急骨折。最近見到嗰個病人係（去年）12月底，佢唔開心、好Frustrated（沮喪），佢問幾時做得返，但我畀唔到答案佢。」他估計該名病人的情況只是冰山一角，相信疫情下不少非緊急個案都被一拖再拖，而該醫院病人亦無法轉介至同聯網醫院做手術，「（其他醫院）條隊都好長，人哋都排到5年，每間醫院都有Burden（壓力）。」

醫管局聯網服務總監楊諦岡接受《香港01》專訪時承認，要追回換骹手術服務量有困難，醫院有透過「特別酬金計劃」吸引醫護人員加班加大服務量，「個別例子其實我諗九西（九龍西聯網）一定係用最大努力去做」，亦會持續觀察患者病情，一有惡化就會優先做手術，但去年11月開始疫情急速上升，而換骹病人術後住院時間長，「係咪仲想Keep（留）咁多病人喺間醫院先?同埋社區最近隱形傳播多」，需要平衡院內感染控制問題。

楊諦岡：換骹手術複雜 不是有私家醫生幫手就解決

為何不尋求私人市場協助，將換骹手術列入公私營協作項目（簡稱PPP）?楊諦岡解釋，換骹手術複雜，「唔係好似割個盲腸，或者好似大頸泡割咗之後相對容易處理，因為（換骹）牽涉多種唔同嘅專科，譬如仲有專職治療要慢慢做返物理治療，點樣行返正，職業治療都有，成個過程配套都緊要。」

楊諦岡指將療程「斬件」可行，先轉介病人到私人市場做手術，再邀請他們到公立醫院跟進術後情況，但過往PPP經驗反映，病人寧願長期由一個醫生團隊跟進，「佢手術完之後，專職醫療團隊發覺佢有問題，要搵返個醫生再傾就多啲『手尾跟』，手術團隊還包括麻醉科醫生、有併發症要靠深切治療部支援，呢啲都係要團隊合作，複雜性係高，唔係搵到私家醫生幫手好快就解決得晒」，病人在醫管局接受整個療程，效果及效率會更理想，不過當局會繼續探討是否有關做法。

彭鴻昌：疫情下長者心理上好困擾

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌批評，疫情前醫管局要求病人苦等5年才做手術，已經非常不理想，疫情下再取消該病人手術檔期超過大半年，更加令患者康復之路遙遙無期無法令人接受，「唔緊急唔代表唔重要」。他指要換骹的病人行動不便，部分可能要用拐杖減輕雙腳著地痛楚，甚至要坐輪椅，出入極不方便，更加影響他們的心理健康，「（原先）行得走得，等5年幾都換唔到，疫情下又再拖，心理上好困擾，見過原本好活躍嘅長者，因為咁而減少活動同社交，有啲人更加變得抑鬱」，促請當局認真考慮推出PPP，保障病人福祉。

多項非緊急服務被公立醫院取消，彭鴻昌批評「唔緊急唔代表唔重要」。（資料圖片／李孫彤攝）

中大醫學院矯形外科及創傷學系助理教授凌家健解釋，年紀大、半月板及韌帶曾經受傷者，有較高風險令關節退化，病人的軟骨已經磨蝕、骨刺增生、軟組織發炎，都會令病人行走時有「骨撞骨」的痛楚，需要做換骹手術，主要為膝關節、其次為髖關節，術後要留院4至5日，之後做數以月計的物理治療。