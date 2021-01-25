抗疫一年．專訪｜專科門診輪候以年計　醫管局研轉介私家阻惡化

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-25 08:00

公立醫院長期照顧大量病人，公私營病人失衡問題嚴重拖慢公院病人輪候時間，公私營協作項目（簡稱PPP）是雙方重新分流病人的其中一環，不過一向被批評力度小、成效低，更有聲音憂慮擴大PPP會加大私人市場分額，加劇醫院管理局醫生流失潮。 醫管局聯網服務總監楊諦岡接受《香港01》專訪時透露，正採討將普通科門診的PPP，擴展至專科門診，令更多病人受惠，同時騰空的名額可讓新症患者求醫，避免本已輪候時間過長見稱的專科門診惡化。他又認為公私營醫生是一家人無分你我，即使公院醫生轉投私人市場都可以照顧公院病人，笑言「你畀張卡片我，點都幫我入普通科門診PPP。」 【抗疫一周年系列報道之五】

延伸閱讀：

抗疫一年．專訪｜公院病人逾1500人轉介私家 醫管局：已突破框框

抗疫一年．專訪｜苦候5年換骹有期變無期 病人組織：不緊急非不重要

病人轉私家一年睇醫生資料可減半

本港人口老化問題嚴重，楊諦岡指一個長者可能「眼又朦骨又痛」，又有糖尿病或高血壓，少不免要到3、4個專科覆診，而他們病情其實好穩定，不過普通科門診及骨科門診由不同醫生負責，未有整合藥物，覆診時都提供重複的止痛藥，「好慘，每一次都返去拎嗰堆藥」，情況絕不理想；相反一個私家的專科醫生是病人的長期照顧者，「病人去到佢哋到就多啲時間喇，譬如骨科睇完佢，以後由佢負責，知道你原來呢啲藥要改。」

普通科門診PPP今年推出第7個年頭，楊諦岡分享經驗，五成參與的病人都要專科門診的治療，「出咗去嗰啲都有50個仲要返嚟我哋專科門診」，而參與普通科門診PPP的580名私家醫生，其實有15%都是專科醫生，假設一個病人要睇3個專科，每科每年覆診3次，一年便要回公立醫院9次，當病人轉睇一名私人市場專科醫生，可以整合覆診次數，3個月覆診一次，即一年只睇4次，「病人睇4次，我呢度整個系統減咗9次」，可以騰空位置供新症病人求醫。

當PPP擴大至專科門診，楊諦岡希望避免專科門診輪候時間進一步惡化，「PPP唔係一招就搞得掂，但係起碼令到佢唔好咁長先」，覆診病人又毋須經常舟車勞頓，當局未來一年會加快研究及探討，適合參與PPP的專科，「我哋好期盼去做呢樣野」。他又指9成參與普通科門診的PPP病人，「都唔想再返嚟我哋醫管局睇，（私家）個環境好好多，去到個診所起碼唔使等好長時間，又同好多人喺大堂等」，而病人只須繳付醫管局收費，即50元一次。

僅一成病人肯參與 楊諦岡：設有旋轉門

楊諦岡指自己希望擴大PPP規模，但以往邀請病人轉到私人市場時，最終只有一成人參與，理解他們關注收費及質素問題，其實公立醫院已為PPP病人支付多項費用，包括照X光、抽血等；而病人身體有異常時，亦可以短時間內重回公立醫院就醫，「唔好離開我哋醫管局專科團隊。」醫管局現時有8個恆常PPP，其中一項目為普通科門診，對象是患有高血壓、糖尿病等病情穩定，長期回普通科門診覆診的病人，每名病人每年享有十次資助門診服務。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌歡迎當局將PPP擴展至專科門診，但指出當局要確保質素，有問題時要迅速將病人轉回公院；第二是病人對PPP興趣不大，當局應該多宣傳、釋疑慮，「處理到就提升參與率，如果唔係搞嚟都徙氣。」

彭鴻昌歡迎專科門診PPP，期望當局設法提升市民參與率。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局醫生流失率從來都是公眾焦點，有意見認為私人市場發展蓬勃，公立醫院醫生離職潮便更劇烈，楊諦岡指自己對公私營醫生一視同仁，而且現時「工作框框闊咗」，即使醫生離開醫管局，都可以照顧公院病人，「你畀張卡片我，點都幫我入普通科門診PPP」，或者從「自選兼職招聘計劃」（Locum）回流協助公營體系都是公私營合作，他們亦可以跟公院醫生分享經驗、互相學習。

被問到是否擴大PPP都不擔心加劇公院醫生流失，楊諦岡直言：「一家人囉，喺香港嚟講，我都唔分你我喇。」現今世代不應再將公私營分隔太遠，他強調醫管局一定要發展PPP，「就算（醫生）離開我哋HA（醫管局），佢都幫到我哋HA病人手。」