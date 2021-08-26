六合彩｜頭獎9124萬一注獨中　即睇自己係咪幸運兒

六合彩頭獎已連續8期無人中，今晚（26日）攪珠的第73期頭獎彩金累積至8,000萬元，今期投注額逾1.5億元。最終頭獎一注獨中，贏得9,124萬元，破了2013年的獨贏紀錄。
▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼
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今期攪珠號碼分別是5、10、17、30、43、44，特別號碼是40。
據馬會派彩資料，頭獎一注獨中，派9,100多萬元，相信奬金上調與投注額達1.5億有關。而二獎2.5注中，每注派291萬，三獎則有多達178.5注中，每注派10.8萬元。
馬會表示，今次派彩10元一注中，獨得金額破紀錄。此前最高紀錄出現在2013年12月10日，一注（10元一注）獨得90,951,590元。
據了解，幸運兒是在投注站買彩票。
▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼
▼上期六合彩投注情況▼
▼攪出次數最多號碼（由少至多排列）▼
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▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）
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六合彩8000萬頭獎周四晚攪珠 市民投注約300元：買個希望六合彩｜頭獎一注中可獨享6100萬元 7個攪珠號碼出爐有得對六合彩｜頭獎連續7期無人中 若頭獎一注獨中料可獨得6100萬元馬會因系統工程部份時間暫停受注 4800萬元六合彩順延至周四