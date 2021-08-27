換身份證｜1977至1979年出生人士留意　9.20至11.18可換新身份證

入境事務處今日（27日）宣布，凡於1977、1978或1979年出生的舊款智能身份證持有人，須在今年9月20日（星期一）至11月18日（星期四）期間，帶同舊款智能身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。



換領新身份證現正進行，市民須按出生年份，在指定期限前往換證。（資料圖片）

入境處公布，凡於1977、1978或1979年出生的舊款智能身份證持有人，須在今年9月20日（星期一）至11月18日（星期四）期間，帶同舊款智能身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續，各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

▼換證中心名單▼

（政府新聞處文件截圖）

「全港市民換領身份證計劃」的對象是全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。下載入境處流動應用程式或網上預約可掃描二維碼。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以享用更快捷的換證服務。另外，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

▼相關二維碼▼

（政府新聞處文件截圖）

至於2005至2007或2012至2018年出生，並持有舊款智能身份證的兒童，他們的指明換證限期將於9月18日（星期六）完結。仍未辦理換證手續的兒童，應盡早由父、母或合法監護人陪同下前往任何一間換證中心辦理換證手續。於2012至2018年出生的兒童如從未因申領香港特別行政區護照而持有永久性居民身份證，或現已持有新智能身份證的兒童，則無須參與換證計劃。有關換證計劃的詳細資料，市民可瀏覽網站或致電入境處查詢熱線2824 6111。