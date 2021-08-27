10.1國慶煙花因新冠疫情再取消　連續第3年停辦　10年內5度無得睇

康文署今日（27日）公布，因應新冠肺炎疫情影響，原定於10月1日（周五）在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消，是1997年回歸至今第5次取消煙花匯演，之前4次分別為2013年南丫海南一周年、2014年雨傘運動、2019年反修例示威衝突及2020年新冠肺炎疫情問題。



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對上一次國慶煙花已經是2018年

是次已經是連續第3年停辦國慶煙花匯演，2019年時因為修訂《逃犯條例》風波仍未平息，基於整體公眾安全的考慮，10月1日國慶煙花取消。而2020年則是因為疫情，原定於10月1日在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消。

去年6月，康文署曾公開邀請贊助商，本港對上一次的國慶煙花匯演已經是2018年的10月1日。

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2013南丫海難周年、2014雨傘運動同取消煙花

2012年國慶煙花匯演，一艘由香港電燈公司接載員工及家屬觀賞煙花的渡輪「南丫四號」與港九小輪的「海泰號」相撞，釀成南丫島撞船事故，造成39人死亡，92人受傷。2013年，悼念南丫海難一周年，國慶煙花取消。

到2014年9月28日爆發雨傘運動，從9月28日起金鐘、銅鑼灣、旺角等地佔領最長79日，國慶煙花亦因為局勢取消。