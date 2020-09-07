新冠肺炎｜抗疫基金零受惠　慶國慶煙花煞停兩年　煙花大王促補貼

新冠疫情持續下，娛樂及大型活動事業停擺，活動及演藝製作界今（7日）聯合召開記招，表明業界受限聚令影響，舞台製作、音樂表演及煙火匯演等連環煞停，情況水深火熱，惟未受港府兩輪抗疫基金覆蓋，面對復工無期，業界期望港府向受影響公司及自由工作者提供資助。承辦港府大型煙花匯演的公司代表指，國慶煙花表演連續兩年告吹，但每月仍需負擔固定支出，冀政府可伸援手。

活動及演藝製作界期望政府可向業界提出資助。（黃舒慧攝）

「香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟」要求港府向活動製作公司發放一次性停業補助 、及向自由工作者提出一次性緊急資助，並盡快分階段放寬限聚令，讓活動復辦，另向活動主辦者提供場租資助。大聯盟已收集1500多人聯署，將提交當局表達意見。

承包港府煙花𠥔演的聯盟代表毛偉誠表示，連續兩年十一回歸煙花匯演取消，惟生財工具包括躉船、倉庫、煙花技師等仍需繼續付費支持營運，因一旦「斷䌫」，未來難以復辦。他又提到，煙花匯演連番告吹，積存的大量煙花需要銷毀。

Mr.樂隊成員黎澤恩則指，自去年5月舉行出道10周年演唱會後，已接近一年多未有演出，他苦笑道，「都真係會唔記得表演嘅感覺」，他續稱，不少業內人士為生計面臨轉行，本港或流失人才，期望港府可以支援演藝界。

大聯盟召集人朱仲賢表示，業界正處於水深火熱，從業員失去工作逾大半年，且業界有別於健身中心及美容院，需租借場地舉辦活動或「出騷」，惟場地受疫情影響無法運作，活動及演藝製作界亦變相「被停業」，不少公司及從業員需靠積蓄度日。他又指，業界內不少屬於中小企，即使申領補就業計劃，僅屬杯水車薪。

朱又提到，4月尚可舉辦周年大會，當時仍容許50人參與，惟隨著第三波疫情爆發，情況愈見惡劣。他期望，可與當局商議補貼方法，建議可按已簽場地協議的合約計算，根據規模資助指定百分比，並向受影響從業員發放一次性津貼，否則業界將面臨倒閉潮，本港盛事之都的美譽無以為繼。

活動及演藝製作界復工無期，指抗疫基金零受惠。（陳淑霞攝）

排舞師郭志輝表示，自疫情以來，多個演唱會及大型表演相繼取消或押後，連月來已接近停工狀態，「真係手停口停。」朱仲賢則稱，有舞蹈員遂改為北上演出，惟人生路不熟，未開工已跌傷，需折返休養。

業界期望隨着疫情放緩，可逐步放寬限制，包括容許復辦大型活動等，被問到早前有表演群組相繼染疫，如何可挽回公眾信心，聯盟代表張家華則表示，在第三波疫情前，其公司曾於零確診期間，復辦小型音樂會，他們當時規定入場人士必須佩戴口罩，另座位之間亦有足夠距離，亦不設影相環節，他認為相關安排可防傳播，「相對安全。」朱仲賢則表示，政府亦可規定入場人數，另要求表演者及觀眾保持距離，另暫停有近距離接觸活動包括影相環節。

立法會議員馬逢國則稱，政府知悉業界困況，惟一直欠奉援助措施，他會再向當局表達業界訴求，他亦會建議，康文署可出租場地，供商業機構或團體拍攝網上活動等。

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