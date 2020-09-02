新冠肺炎｜繼去年反修例後　國慶煙花因疫情取消　十年內四度停辦

康文署在去年整體公眾安全的考慮，取消10月1日的國慶煙花匯演。署方於今年6月邀請有意贊助2020年國慶煙花匯演的機構，惟政府今日（2日）公布因應疫情，原定於10月1日的國慶煙花匯演將會取消，是1997年回歸至今，第四次取消國慶煙花匯演，包括2013年南丫海難一周年、2014年雨傘運動、2019年反修例示威衝突而取消。

▼2018年國慶煙花匯演▼

去年因反修例示威取消

去年因為修訂《逃犯條例》風波仍未平息，基於整體公眾安全的考慮，10月1日國慶煙花取消。

今年國慶煙花亦逃不過停辦的命運，政府今日（2日）宣布，因應疫情，原定於10月1日在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消。是次取消，是1997年回歸至今，第四次取消國慶煙花匯演，也是二度連續兩年取消國慶煙花匯演。

今年的6月，康文署曾公開邀請贊助商，本港對上一次的國慶煙花匯演已經是2018年的10月1日。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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2013南丫海難一周年、2014雨傘運動 同取消煙花

2012年國慶煙花匯演，一艘由香港電燈公司接載員工及家屬觀賞煙花的渡輪「南丫四號」與港九小輪的「海泰號」相撞，釀成南丫島撞船事故，造成39人死亡，92人受傷。

2013年，悼念南丫海難一周年，國慶煙花取消。

到2014年9月28日爆發雨傘運動，從9月28日起金鐘、銅鑼灣、旺角等地佔領最長79日，國慶煙花亦因為局勢取消。