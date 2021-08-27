男子涉阻差聲稱太攰簽了口供　官稱匪夷所思　裁罪成囚2月4天

去年5月27日立法會恢復二讀辯論《國歌條例草案》，有網民發起「大三罷」和包圍立法會抗議，多區有人聚集堵路。一名男子在旺角被警方追截拘捕，他早前承認盜竊罪，但否認阻撓警員罪受審，案件今（27日）在西九龍法院裁決。裁判官劉淑嫻指，被告自言因太累而「睇都無睇」便在會面記錄簽署的說法匪夷所思，認為其不理會警員要求其站立及出示身份證的做法屬故意阻撓，故裁定其罪成，連同盜竊罪判被告囚2個月零4天。被告獲准以1萬港元保釋等候上訴，期間不得離港，每星期須到警署報道兩次。



被告蔡俊賢（21歲）涉於2020年5月27日在㕵角奶路臣街與花園街交界阻撓警員18077謝志英，被控阻撓在正當執行職務的警務人員。他另被控一項盜竊罪，涉於同月偷竊屬於另一人的一張東亞銀行信用卡。

聲稱無辜身處警署卻莫不關心

劉官裁決時指，被告作供時態度迴避，說法匪夷所思。如被告並非目不識丁，聲稱無辜地身處警署卻莫不關心，指警員故亂編撰了會面記錄，並要求他在不同位置簽處，在明知警員所寫可能是會使他入罪的謊言，僅以「太攰、太眼訓」而「睇都無睇就簽名」，更表示因覺得事情很快便完結而拒絕律師的協助。

阻撓警員的意圖明顥

劉官續指，確認被告便是當日警員目睹從山東街跑往花園街的男子，遭警方截停後，被告坐在地上，在警員多次要求下仍沒有站起來及出示身份證，導致警員需要求同事支援，及至將被告帶上警車，才成功在其背囊中搜出身份證。由此見可，被告阻撓警員的意圖明顯是故意的，故裁定其罪成。

求情稱只是唔理人

辯方求情時指，被告當日與警方沒有肢體衝突，只是「唔理人」，案情在同類案件中實屬輕微。至於盜竊罪，被告是在一次酒醒後，在銀包中發現一張不屬於自己的卡，原打算過一段時間再處理但忘記了。

劉官聽罷求情陳詞後，就阻差罪判被告囚7天，就盜竊罪判囚2個月，當中3日同期執行，總刑期為2個月零4天。辯方隨即申請保釋等候上訴，獲劉官批准。

案件編號： WKCC217/2021