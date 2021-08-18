建築工人助示威者逃避追捕　原被判感化　上訴庭改入獄3個月

前年11月11日「大三罷」當天，西灣河發生交通警開槍事件，一名建築工人涉阻撓警員追截示威者。建築工人承認阻差辦公罪，在裁判法院被判感化令12個月。律政司向原審裁判官提覆核，要求改判監禁式刑罰不果，今(18日)再向上訴庭提覆核。上訴庭三名法官聽取陳詞後，改判被告入獄3個月，稍後將頒判辭解釋理據。



37歲被告梁詠康，被控於2019年11月11日，西灣河文娛中心外故意阻撓警員龍家和及他的隊員。他於去年10月在東區裁判法院被判感化令，律政司向原審的主任裁判官錢禮提出覆核，錢官今年4月拒絕該覆核申請。

案情指，警方於開槍事件後在西灣河文娛中心附近設置路障。一名張姓男子指罵在場警員。警員上前時，被告阻擋其去路，更與張姓男子一同奔跑，張被警員制服，被告則推開和捉住警員，張最後逃離現場。

律政司代表陳詞指，被告的行為或令他人倣效，原審裁判官低估案件的嚴重性。辯方則指，被告已完成逾八成被判的感化令，望上訴庭不要改判囚禁式刑罰。

案件編號：CAAR9/2021

控方就反修例示威相關案件作過多次刑期覆核，大部份案件均被改判拘禁式刑罰。(詳看下圖)