騙徒偽冒順豐速運短訊訛稱安排派送要填信用卡資料　至少2人中招

騙徙手法層出不窮，趁疫情下網購需求趁機詐騙。順豐速運（香港）今日（30日）發出聲明，提醒市民有騙徒偽冒該公司發出SMS短訊，訛稱快件派送問題，要求提交信用卡資料等，從而轉走受害人賬戶存款。順豐表示已報警，重申在派送過程中，絕不會以電話、電郵、SMS 短訊或網上超連結等方式，要求索取客戶的敏感個人資料。



短訊要求點擊偽冒網站 順豐已報警

順豐速運（香港）今日（30日）發出聲明指，近日有不法分子冒用順豐名義，向市民發出SMS短訊，訛稱短訊接收者錯過包裹派送，要求點擊「SF-delivery.com」，以重新安排送遞。當市民點擊後會連接至一個偽冒順豐網頁，顯示地圖及虛假的運單號，要求市民輸入重新派送的日期，以及個人資料，包括︰電話號碼、地址及信用卡資料等，以繳付運費。騙徒獲取資料後，轉走受害人的賬戶存款。

順豐香港重申，有關短訊內容並非由順豐發出。對於此類偽冒短訊的詐騙行為，順豐香港定必嚴肅處理，並已報警求助，積極配合執法機關展開調查。

順豐香港聲明︰

1. 順豐香港在派送過程中，絕不會以電話、電郵、SMS 短訊或網上超連結等方式，要求索取客戶的敏感個人資料，包括身份證明文件號碼、銀行戶口號碼或密碼、或信用咭號碼等。

2. 請小心保護個人資料，切勿向任何人透露個人資料及密碼，或進行轉賬及匯款。

3. 切勿下載或安裝不明來歷的應用程式，及將任何資料輸入到不明來歷的應用程式或網址。

4. 若曾向懷疑冒充順豐香港網址連結披露個人資料﹐應立即聯絡順豐香港﹐並到任何一間警署報案或致電香港警務處反詐騙協調中心18222 求助。

5. 如客戶有懷疑，請立即致電客戶服務熱線 （852）2730 0273（香港）或（853）2873 7373（澳門）向客戶服務人員確認短訊或/及來電的真實性。



▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼



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2人報稱疑受騙 共損失1萬元

警方表示，屯門警區於8月25及28日分別接獲報案，指懷疑收到一個假冒速遞公司的釣魚短訊，其後受害人按內附的連結進入假網站「SF-redelivery.com」，輸入信用卡資料及憑證後，各發現戶口損失約5,000港元，懷疑受騙。 案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由屯門警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

提防網絡釣魚攻擊貼士：

- 不要開啟來歷不明的訊息或郵件。

- 查看清楚發送者的資料。

- 切勿點擊可疑電郵或訊息內的超連結。

- 切勿登入未經查證的網站。

- 切勿將任何密碼，包括一次性密碼交予任何人。

- 如網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心。

- 如懷疑受騙，應保存相關電郵或訊息，並儘快致電18222 或報警求助。

