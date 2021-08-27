上半年罪案跌半成　鄧炳強：裸聊勒索及年輕人販毒增與疫情相關

保安局局長鄧炳強今日（27日）與撲滅罪行委員會舉行會議。鄧炳強會後表示，今年上半年的總體罪案有30,871宗，較去年同期下跌4.6%；暴力罪案有4,653宗，微升3.2%。鄧炳強形容罪案水平未回到2018年上半年情況。



疫情下，勒索案整體上升近90%，增334宗至707宗，主要涉及「裸聊」勒索；刑事恐嚇有783宗，增加約22%，主要涉債務及家庭糾紛。鄧炳強指，今年上半年有756宗嚴重毒品罪行，非常關注涉案被捕年輕人增加66%，及網上毒品交易。整體破案率為35.7%，較去年上升3.6個百分點。



勒索案較去年同期增近倍

鄧炳強表示，在疫情下數類罪案上升，包括勒索案整體上升近90%，增334宗至707宗，主要涉及「裸聊」勒索。刑事恐嚇有783宗，增加約22%，主要涉債務及家庭糾紛。

滅罪會委員林建康補充，疫情下留家及使用網上聊天交友時間增加，上半年科技罪案有7,270宗，較去年同期增加856宗，升幅約13%，損失金額逾14億港元。

當中1,771宗涉及社交媒體，較去年同期增加逾倍，損失金額逾3億元，案件升幅主要源自網上情緣騙案有822宗，網上援交騙案有779宗，網上裸聊有493宗，分別增加近48%、52%、139%。其中，網上裸聊勒索金額逾400萬元。程式勒索有19宗，非法入侵電腦案件有70宗，損失逾2,500萬元。

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼



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山頂富婆遭「特務」呃2.5億元 被捕19歲理大生獲保釋

電話騙案單一宗損失金額達2.5億

詐騙案有8,699宗，與去年同期的8,129宗相約。電話騙案的犯案手法以「假冒官員」為主，單一個案最高損失金額達2.5億元，警方反詐騙中心成功阻截6億元騙款。

商業罪案方面，有13宗嚴重訛騙案，涉款逾21億元。投資騙案有578宗，增加435宗，升幅逾3倍，涉款逾23億元。墊支款項騙案有594宗，升幅逾90%，涉款逾4900萬元。求職騙案有357宗，增加230宗。

其他有上升趨勢的罪案，包括兇殺案倍增有10宗。風化案亦增加，今年上半年有34宗強姦案及483宗非禮案，分別較去年同期多36%及69%。

↓↓以往同類騙案騙徒手法↓↓



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224名年輕人因涉嚴重毒品案被捕

毒品罪行方面，今年上半年有756宗嚴重毒品罪行，較去年同期增加約68%，即增加305宗。鄧炳強指，有224名年輕人因涉嚴重毒品案被捕，增加66%，「非常關注」有年輕人被利用運毒，及在疫情下更易透過網上接觸毒品交易。搜獲毒品數量均有所上升，其中忘我類、K仔及海洛英，升幅是逾倍至七倍半不等。