言語治療師總會再多3人被控　案將轉區院審　所有被告保釋被拒

香港言語治療師總會被指發布3本內容涉煽動的兒童繪本，早前繼其正、副主席被控後，今(30日)再多3名總會理事被起訴，並於下午押送到西九龍法院提堂，控方要求將3人的案件與正、副主席的案件合併，並押後至9月24日再訊，以準備轉介區院的文件，獲署理總裁判官羅德泉批准。各被告亦有保釋申請，但全遭羅官拒絕。



早前已被控的兩名被告黎雯齡（26歲，主席）、楊逸意（27歲，副主席）的案件，今午亦在西九龍法院再提訊，另3名今天才被控的被告：伍巧怡（28歲）、陳源森（25歲）及方梓皓（26歲），同面對一項「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪。

眾被告同被指於2020年6月4日至2021年7月22日期間，在香港串謀和黃凱晴及其他人，串謀刊印、發布、分發、展示及或複製活動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及誘使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 3458/2021

▼警方國安處7月22日拘捕言語治療師總工會骨幹成員，並先後控告5名人士。▼

