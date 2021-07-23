言語治療師涉發佈煽動刊物　兩被告被拒保釋　控方稱或更多人被捕

香港言語治療師總工會主席及副主席，昨日同遭國安處拘捕，替二人涉刊印、發布3本兒童繪本，意圖引起對港府、本港司法的憎恨、藐視等，被控串謀發布煽動刊物罪，案件今午（23日）在西九龍裁判法院提堂。裁判官准案件押後至8月30日，以便警方作更深入調查，並拒絕讓兩名被告保釋。控方又指，本案或會拘捕更多人，亦有機會加控其他控罪。



兩名被告：黎雯齡（25歲，言語治療師工會主席）及楊逸意（27歲，言語治療師工會副主席）。

二人被控於2020年6月4日至2021年7月22日期間，串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛、引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力、及慫使他人不守法或不服從命令。

黎保留8日保釋覆核權，她會在7月30日再上庭作保釋覆核。

案件編號：WKCC2918/2021