正副主席涉發布煽動刊物被控　言語治療師總工會收DQ信遭取消登記

警方國安處上月拘捕香港言語治療師總工會骨幹成員，指有人涉嫌串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物。據了解，勞工處職工會登記局已去信言語治療師總工會，指其違反《職工會條例》，「工會被用作與其宗旨或規則抵觸的用途」，將於10月13日取消其職工會登記。就言語治療師總工會被DQ一事，《香港01》正向勞工處查詢。



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香港言語治療師總工會5名成員，包括正、副主席，秘書和司庫等上月被捕，其中主席黎雯齡及外務副主席楊逸意，上月各被控一項「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，保釋申請遭法庭拒絕，還押至今。

▼警方國安處7月22日拘捕言語治療師總工會骨幹成員▼



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據了解，勞工處日前已經向總工會發信，告知其將在10月13日被「DQ」工會登記，理由是「工會正被用作與其宗旨或規則抵觸的用途」，違反《職工會條例》。

根據《職工會條例》第12條，被書面通知擬取消其登記的工會，如有表決權會員認為工會並非正被用作非法用途或與其宗旨或規則抵觸的用途，局長無權取消其登記，可在有關通知送達後28天內，向高等法院原訟法庭提出上訴。