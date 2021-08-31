新冠肺炎｜港府擬推健康通行證　梁子超：疫苗未能阻截社區傳播

公務員事務局局長聶德權近日「放風」，指不排除推行「健康通行證」，市民要接種疫苗，才可進入指定處所。

呼吸系統科專科醫生梁子超，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，以色列、英國及美國等地，已證明疫苗不能夠有效阻截病毒社區傳播，只是針對個人保護，減少感染後病情嚴重性。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在另一電台節目上表示，「健康通行證」可助控制疫情，但倘在無本地個案的情況下推行，相信公眾迴響會大。



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梁子超︰港未有條件與病毒共存 減社交接觸最有效

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，在變種病毒持續肆虐，以色列、英國及美國等地經驗顯示，接種新冠疫苗後減低傳播功效已大減，只是能起個人保護，減低感染後嚴重病情，但不能有效阻截病毒在社區傳播，故當地鼓勵已打針人士小心個人行為，在室內地方要戴口罩。

梁子超形容，目前疫情的遊戲規則已變，透過「疫苗護照」減低高危場所傳播無效果。他指，疫苗最初料有九成保護率，可降低傳染性及病毒量，但目前數據反映效用相反，如以色列每日疫情創新高，反映已徹底打破「疫苗護照夢」。

梁子超認為，如有病毒走入社區，要減低傳播「撲火」，最有效是減少人與人接觸。他指，不論香港及台灣，抗疫基本方針是希望市民合作，盡可能留家，令病毒未能跨家庭傳播。被問會否違反與病毒「共存」的大趨勢，梁認為，關鍵是如何保障醫療系統，令社區有病人可以照顧，目前本港未有條件與病毒「共存」。

他續指，長痛不如短痛，如病毒初期未能有效控制，反問長期傳播對企業、維持正常生活有何好處。他強調要做好外防輸入，否則一旦病毒走入社區爆發，過去20多個月所爭取的就會前功盡廢。

曾祈殷：限制進入處所 對谷針成效不大

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，「健康通行證」的確可助控制疫情，但倘在無本地個案的前提下推行，相信公眾迴響會大；如有本地疫情或群組爆發，港府加添有關措施，則無可厚非，「太平盛世、無事無幹去做，人哋就會話有無咁嘅需要。」他建議可留待出現本土個案或有反彈情況時，始引入相關限制。

曾祈殷又指出，限制進入處所，對谷針成效不大。他認為港府可按年齡層、地區、工種，審視接種率不足數據，再作適當調節，相信更奏效。