新冠肺炎｜美國一週逾18萬兒童確診　單週數字一個月內急增四倍

美國兒科學會（AAP）數據顯示，截至8月19日，美國已經有459萬兒童確診新冠肺炎，其中僅8月12日至19日一週內就有超過18萬兒童確診，佔同期全美確診人數的五分之一，與7月22日統計的一週內3.8萬例相比，兒童單周染疫人數在一個月內飆升了4倍多。



《華盛頓郵報》8月29日報道稱，因為學校疫情爆發，全美已有10多個州，逾80個校區暫停或延遲返校上學，至少9萬名學生被隔離。

在密西西比州，自8月16日至8月20日短短五天內，一共報告了5,700多宗新增學生病例，導致近29,000名密切接觸病例的學生被迫隔離。密西西比州當地媒體稱，該州的兒童疫情非常嚴重，目前已至少有6名兒童死於與新冠有關的併發症，最近一例就發生在25日，死者還不到5歲。

在阿拉巴馬州，該州人口27%的新冠陽性率已經位居全美前列，然而該州5歲至17歲兒童的陽性率卻高於這一數值。根據該州公共衛生部數據，自8月1日至8月12日，5歲至17歲的兒童確診病例超過6,000宗。

美國兒童感染率激增的主要原因之一，是美國12歲以下兒童尚沒有可接種疫苗。《國會山報》報道稱，目前美國食品和藥物管理局（FDA）僅批准12歲及以上人士才可接種輝瑞疫苗，輝瑞和莫德納公司的12歲以下兒童疫苗試驗仍在進行，預計最快今年秋季才能獲批。

兒童感染率激增的另一個原因，是美國各州出於政治原因反對戴口罩。美國有線新聞網絡（CNN）報道稱，至少8個由共和黨控制的州禁止學校頒布「佩戴口罩令」，有的州長還威脅校方管理層不要違反該命令，否則拒付薪水。

《今日美國報》報道，儘管加州要求學校教師在室內教學時必須佩戴口罩，仍有一名未接種疫苗的小學老師不戴口罩對着學生大聲朗讀，最終導致22名學生和4名家長被感染。美國疾病控制和預防中心（CDC）發布報告稱，這些學生中至少有18人感染了德爾塔變異毒株。