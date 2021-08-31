新冠肺炎｜曾祈殷倡全港接種率逾七成　可循序漸進放寬社交限制

本港連續兩周零確診，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅日前倡議，倘長者接種率達7成可有條件放寬社交距離措施，包括逐步通關等。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，今(31日)於港台《千禧年代》表示，長者社交活動並不活躍，以長者接種率與防疫措施掛勾未必科學。他認為，若全港接種率已達七至八成，且符合無本地個案爆發的先決條件，已可循序漸進放寬，「但並非一下子。」



曾祈殷認為，若全港接種率已達7至8成，且符合無本地個案爆發的先決條件，已可循序漸進放寬社交距離措施。(資料圖片)

港府早前公布，完成接種並符合相關要求的印傭或菲傭，可由昨起來港工作，惟指定檢疫酒店均統一為荃灣絲麗酒店，有關安排惹來滯留當地港人不滿。港府昨晚追補安排，容許已獲認可針卡、曾在高風險逗留人士返港。

曾祈殷認為，倘維持抵埗後長逾14天的隔離安排，相信對社區風險有限，因現時已知的變種病毒均普遍於14日內病發，相關隔離期料足夠應付，另輔以不少於6次的病毒檢測，則可有助盡快識別個案。

曾祈殷今認為長者社交活動並不活躍，以長者接種率與社交距離措施放寬掛勾未必科學化。(資料圖片)

擴大持認可針卡人士回港機制 須視乎本港醫療系統承受力

被問到外傭需統一入住同一間指定檢疫酒店原因或風險分別，他推測港府安排，是基於措施執行管理的考量，「配額上睇住嚟做，睇下有無不受控個案，小心至上，睇清楚變化。」至於應否擴大持有認可針卡的回港機制，他則指，要視乎本港醫療系統承受力，「一步一步同其他國家傾。」

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