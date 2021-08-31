店舖阻街執法3年收逾200投訴　申訴專員公署第二次主動調查

本港不少商戶會把貨品放出店外街道，令本來已經狹窄的行人路，更添障礙。申訴專員公署表示，過去3年公署累計錄得逾200宗投訴，指店舖涉將貨物阻街及隨處放置雜物，造成環境衞生滋擾，甚至構成道路風險。

申訴專員趙慧賢說，有關問題持續多年，牽涉多個部門的規管及執法行動，決定主動向效率促進辦公室、環境保護署、食物環境衞生署、路政署、民政事務總署及地政總署，共6個政府部門展開調查，公眾亦可以在9月30日或之前提交意見。



申訴專員公署早於2014年，曾完成一次與店舖阻街執法及規管相關問題的主動調查。當時公署曾指斥食環署、地政總署及屋宇署各自為政，無積極承擔責任，而食環署檢控時間長、罰款金額低，更多只作警告而不檢控。調查亦指，地政總署執法時只給予通知，不會即時移走物品，執法程序費時失事，無力解決非法佔用政府土地問題。

調查報告推出後，2016年實施《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，望助當局更有效執法。惟公署表示，每年仍收到大量涉及店舖阻街的投訴，過去3年錄得逾200宗。

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公署指，除店舖貨物阻街外，亦有投訴指街道隨處放置雜物，如發泡膠箱、膠籃、回收鐵籠、建築物料或廢料等。公署認為，問題涉及多個政府部門處理，每當遇上較複雜或牽涉多個部門的情況，便有可能因權責不清，或未能及時作出協調，以致霸佔或阻礙街道問題遲遲未獲解決。

公署是次主動調查，將會向效率促進辦公室、環境保護署、食物環境衞生署、路政署、民政事務總署及地政總署展開調查。趙慧賢說，將會審研港府的規管工作，包括相關部門的執法及清理行動，以及跨部門的協調機制，以便有需要時向政府提出改善建議。