大埔新店開張加劇阻街問題 區議員倡行扣分制

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-28 20:43

大埔「四里」平日熙來攘往，但該處長年有店舖阻街問題，街坊一直十分不滿，而近日再有一間大型食品店開張，通道中放滿貨物、垃圾等，令環境更加擠逼混亂。有區議員指已跟進相關問題多年，認為現時食環署對阻街行為「冇符」，建議政府除了執法之外，長遠可考慮向食品、蔬果店等實行發牌制度，如有阻街行為便由食環署採取扣分行動制。

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大埔街舖阻街持續多年 拖延八年仍未解決

鄰近大埔墟街市的「四里」（即廣福里、大榮里、大光里及大明里）一帶肉類、蔬果店等林立，店舖為擴張營業範圍，不時會將雜物、紙皮箱、發泡膠箱等放岀街道，又會把貨物延伸出店外位置擺賣，阻塞通道之餘亦影響環境衞生。而上周一間店舖新開張後，情況更加嚴重，街坊怨聲載道，直指「一個舖位空間擺出三個舖位」、「連條路都冇埋」。

香港01記者今天聯同大埔區議員區鎮樺到場視察。區鎮樺指位於轉角位置的一間店舖原為鞋舖，上周新開張不久，已有食環署和警方到場指擺賣超出店舖範圍，並向負責人發岀告票並充公部分貨物。

今日所見，該店阻街情況稍有改善，惟在附近公園前仍然見到有大量雜物堆積。區鎮樺認為，署方不應只針對某一間店舖，而不對其他同樣阻街的店舖執法，「點解咁耐以嚟都冇做，呢間開張幾日就咁嚴厲執法？應該全面一次過做晒全部舖頭。」

區續指，跟進四里阻街問題伸延「超過兩屆區議會」，多名區議員均接獲過無數街坊投訴，店舖「愈係集團店愈惡」，食環署執法上有如「無牙老虎」；他又指，阻街問題在區議會上引起爭議，部分人認為要嚴打執法，亦有部分認為應同情小商戶，而食環署面對兩極意見，執法更加困難。他建議政府可考慮向新鮮食品類街舖發牌規管，如店舖有違規阻街行為就要扣分，扣滿分或取消營業資格，認為會比現時方式更加有效。