民建聯盤點南區衛生隱患　促食環署加強執法　研提高商戶阻街罰則

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-22 17:08

港島南區店舖阻街、非法餵飼野生動物，以及衛生黑點問題持續。民建聯批評，食物及環境衞生署執法不力，以致情況持續未有改善，難辭其咎。該黨認為，當局除應增強執法次數外，亦要減少給予違例者酌情通容的空間，亦需考慮提高罰則。

香港仔一帶不少商舖的貨物長期阻街滋擾居民，市民經常可發現大堆發泡膠箱和膠籃堆積如山。（馬煒傑攝）

餵飼野豬野鴿造成滋擾

民建聯南區支部主席朱立威指出，市民在區內餵飼野生動物問題嚴重，經常有市民餵飼野豬、野鴿等。除衍生嚴重衛生問題外、更改變動物習性，依賴人類餵飼，更可能進入社區覓食，甚至野豬會於餵食地點聚集，影響市民日常出入。惟食環署未有打擊非法餵飼行動，又未能提出長遠改善野生動物問題的方向。

店舖物品阻街 影響市民出入

該黨又發現，南區的店舖阻街問題十分嚴重，香港仔一帶不少商舖的貨物，長期阻街滋擾居民，市民經常可發現大堆發泡膠箱和膠籃堆積如山，對市民特別是靠輪椅出入的長者、傷健人士及推嬰兒車的居民都非常不便，甚至會構成危險。

垃圾雜物堆積 加劇病毒傳播危機

垃圾雜物堆積的問題於南區亦十分嚴重，街市所用的發泡膠箱、紙箱及膠籃，常被隨意棄置於路旁，在夏季日曬雨淋底下，容易令殘留在膠箱內的濕貨滋生細菌，更會吸引老鼠及害蟲聚集傳播病菌；路過的行人亦不時會將用過的口罩及紙巾等垃圾，棄置於膠箱中，加劇病毒傳播危機。

港島南區區內區內店舖阻街問題、非法餵飼野翻動物問題及衛生黑點問題情況持續，民建聯南區支部指食物及環境衛生署執法不力以至情況一直未有改善，難辭其咎。（馬煒傑攝）

建議加重懲罰 提高阻嚇性

民建聯立法會議員張國鈞表示，南區食環署的工作離地，一直未有與時並進，工作態度亦值得商確。他建議當局應從牌照及租務條款作出改變，加強商戶阻街罰則的阻嚇力度；亦應善用科技，例如在衛生黑點加裝網絡攝錄機裝置，及引入二維碼，方便市民即時投訴。